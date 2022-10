Kinh tế Đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân

(kontumtv.vn) – Mặc dù thời gian qua, thị trường xăng dầu trong và ngoài nước có nhiều biến động, song tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Là đơn vị cung ứng, kinh doanh xăng dầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum hiện có 29 cửa hàng xăng dầu trực thuộc và 20 cửa hàng xăng dầu của khách hàng nhượng quyền thương mại. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum cho biết, trước những biến động của thị trường xăng dầu trong và ngoài nước, đơn vị đã bám sát diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch duy trì nguồn cung ứng cho hệ thống các cửa hàng bán lẻ, không để gián đoạn nguồn cung. Do đó, hiện các cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Chi nhánh quản lý vẫn mở cửa, kinh doanh bình thường, không xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn hàng. Ông Nguyễn Văn Thành cho biết thêm: “Đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Chi nhánh thì chúng tôi luôn có phương án đảm bảo duy trì bán hàng theo khung giờ đã đăng ký với Sở Công thương. Đối với các cửa hàng của khách hàng nhượng quyền thương mại thì chúng tôi cung cấp hàng hóa trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết và các đơn hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký với chúng tôi, do đó trên địa bàn tỉnh chưa có tình trạng các cửa hàng phải nghỉ, đóng cửa vì hết hàng.”

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của người dân, Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum đã có phương án xây dựng đơn hàng phù hợp có tính đến việc nhu cầu tăng giảm do biến động giá. Đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cửa hàng xăng dầu trực thuộc tổ chức bán hàng đúng thời gian quy định, treo bảng niêm yết giá bán, bố trí đủ lao động để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Hiện tồn chứa tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Chi nhánh là 2.300 m3 xăng dầu, sức chứa bình quân đạt khoảng 80%, đảm bảo cung ứng đủ cho người dân trong 15 – 20 ngày. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum khẳng định: “Đối với Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum thì chúng tôi nhận hàng từ các nguồn như Đà Nẵng, Quy Nhơn và Dung Quất, chúng tôi có đội xe là hơn 30 phương tiện vận tải, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân trong trường hợp đột xuất, kể cả ngày lễ, Tết đều có thể đáp ứng được.”

Để tránh tình trạng tích trữ, đầu cơ khi giá xăng dầu tăng và nguồn hàng khan hiếm, Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum đã chỉ đạo tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trực thuộc mở, đóng cửa đúng thời gian quy định và chỉ cung ứng đủ số lượng theo từng đơn hàng./.

Đăng Huy – Công Luận