Đẩy mạnh cải cách thể chế tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 tại Quốc hội sáng 20/10. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Ổn định kinh tế vĩ mô

Báo cáo trước Quốc hội trong phiên khai mạc sáng 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2023, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Để đạt được mục tiêu mà Chính phủ đề ra, ông Phan Đức Hiếu – Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng: Cần đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm tạo môi trường an tâm, ít rủi ro trong quản lý, điều hành cho doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của luật pháp là việc làm cần triển khai sớm nhất.

Cũng theo ông Phan Đức Hiếu, năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Xung đột Nga – Ukraine; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; tình hình dịch bệnh, thiên tai trên thế giới diễn biến phức tạp… Tình hình đó đã làm chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, lạm phát tăng cao đột biến trong khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc, thậm chí đối mặt nguy cơ suy thoái tại nhiều nền kinh tế, đối tác lớn.

Ông Phan Đức Hiếu – Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.

Những yếu tố trên đã tác động rất lớn tới nền kinh tế và đời sống của người dân ở trong nước. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân nhanh chóng khắc phục những khó khăn do những yếu tố khách quan mang lại, Quốc hội đã cùng với Chính phủ đưa ra những giải pháp kịp thời.

Nhìn vào kết quả kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm nay, chúng ta nhận thấy, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đã đạt được trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới còn rất khó khăn. Rõ ràng, đây là một kết quả khả quan, không thể không phấn khởi.

Để đạt được kết quả như vậy, nhiều đại biểu Quốc hội đều ghi nhận những nỗ lực của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương trong việc ban hành, thực thi các biện pháp, chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, đóng góp trực tiếp của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là trong bối cảnh doanh nghiệp cũng phải trải qua thời gian rất dài để khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.