Điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu

Thực tế, do tính chất của khoản chi phí này phụ thuộc vào khâu tổ chức vận hành của cả hệ thống từ công ty mẹ đến các đơn vị trực thuộc và một số tác động từ chính sách (lương, tiền thuê đất, tỷ giá…) nên phải sau khi năm tài chính kết thúc mới phản ánh được đầy đủ và mới có đủ cơ sở để rà soát đánh giá diễn biến. Vì vậy theo Bộ Tài chính, thời gian tới sau khi nhận được báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi, nắm bắt cập nhật các số liệu, diễn biến để rà soát và công bố vào kỳ tiếp theo theo đúng quy định.

Đối với chi phí kinh doanh định mức, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Để đánh giá biến động tại thời điểm hiện nay, Bộ đã đề nghị các thương nhân báo cáo tình hình thực hiện. Kết quả tổng hợp của 28 đơn vị gửi báo cáo thực hiện chỉ có 2 đơn vị báo cáo số liệu tăng chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu); 2 đơn vị báo cáo chi phí tăng nhưng do sản lượng tăng nên chi phí bình quân trên sản lượng giảm là Tổng công ty Dầu Việt Nam (giảm 6 đồng/lít), Công ty Anh Phát (giảm khoảng 136 đồng/lít); 3 đơn vị báo cáo không có biến động bất thường lag Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P. Còn lại 21 đơn vị, Bộ Tài chính cho biết không có số liệu cụ thể về chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

Theo Tổng cục Hải quan, lượng xăng nhập khẩu so với cùng kỳ năm ngoái tăng tới gần 665 nghìn tấn, tương đương tăng tới gần 93%. Dù lượng xăng nhập khẩu nửa cuối tháng 10/2022 giảm mạnh so với nửa đầu tháng 10/2022, nhưng lũy kế 10 tháng năm nay kết quả qua nhập khẩu mặt hàng quan trọng này vẫn tăng rất cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể: Hết tháng 10/2022, Việt Nam nhập khẩu 1,38 triệu tấn xăng, tăng gần 665 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái gần 716 nghìn tấn), tương đương tăng gần 93%. Về nhập khẩu xăng dầu nói chung (gồm xăng, mazut, diesel, nhiên liệu bay), lượng nhập 10 tháng đạt gần 7,12 triệu tấn, tổng kim ngạch hơn 7,37 tỷ USD, tăng 22,7% về lượng nhưng tăng tới 123,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài mặt hàng xăng, nhiên liệu bay cũng có tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể: Trong 10 tháng đầu năm cả nước nhập gần 1,23 triệu tấn nhiên liệu bay, tăng tới 141,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng hơn 720 nghìn tấn. Tuy nhiên, 2 nhóm hàng còn lại giảm nhẹ, trong đó, diesel đạt hơn 3,95 triệu tấn, giảm nhẹ gần 19 nghìn tấn; mazut đạt gần 497 nghìn tấn, giảm gần 52 nghìn tấn. Các thị trường nhập khẩu xăng dầu chủ yếu như: Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…