Dồn lực thi công cao tốc Bắc Nam dịp nghỉ lễ 2/9

(kontumtv.vn) – Trong khi người lao động cả nước nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9, trên công trường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017 – 2020, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân, người lao động… vẫn đang tập trung thi công để đẩy nhanh tiến độ cán đích theo mục tiêu của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Hối hả thi công

Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), gác lại những ngày nghỉ lễ, các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017 – 2020 vẫn huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, để dồn toàn lực thi công, tranh thủ đẩy nhanh tiến độ.

Cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đang tập trung đẩy thi công để lấy khối lượng bù tiến độ chậm.

Tại dự án Mai Sơn – Quốc lộ (QL) 45 do Ban Quản lý dự án (BQLDA) Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư, theo báo cáo từ công trường dự án, từ ngày 1/9, dự án vẫn đang triển khai 68 mũi thi công tại 5 gói thầu. Tổng sản lượng thi công đến nay đạt hơn 4.878 tỷ đồng, tương đương gần 70% giá trị xây lắp theo hợp đồng (6.994,61 tỷ đồng).

Tạo dự án QL45 – Nghi Sơn được chia làm 3 gói thầu xây lắp, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9, các nhà thầu vẫn đang nỗ lực thi công 24/24 giờ, đảm bảo đạt tiến độ đề ra, với tổng sản lượng thi công đến thời điểm này trên 51%. Đáng chú ý là các gói thầu XL2 do liên danh Công ty LiZen – Công ty TNHH (Tập đoàn Định An – Công ty 471) và gói thầu XL14 do nhà thầu Vinaconex thi công, đang dồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung thảm bê tông nhựa nóng, lu lèn mặt đường…

Những ngày này, trên công trường thi công cao tốc thành phần đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đào đắp nền đường. Các nhà thầu dự án tranh thủ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, huy động 100% nhân lực ở lại công trường làm việc, để lấy sản lượng bù tiến độ đang chậm.

Tương tự, tại dự án Nghi Sơn – Diễn Châu, 100% cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động cũng tình nguyện ở lại làm việc những ngày nghỉ Lễ 2/9 như ngày thường. Sau hơn 1 năm thi công, đến nay, sản lượng dự án ước tính đạt 2.022/4.395 tỷ đồng (tương đương 46%), đáp ứng tiến độ Bộ GTVT đặt ra.

Tại khu vực phía Nam, cao tốc thành phần Phan Thiết – Dầu Giây, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, công trường những ngày nghỉ Lễ 2/9 cũng diễn ra nhộn nhịp, để kịp hoàn thành theo kế hoạch thông tuyến các dự án cuối tháng 12/2022 theo cam kết với Bộ GTVT…

Không chỉ có các nhà thầu, ngay cả các BQLDA (đại diện chủ đầu tư), tư vấn giám sát dự án cũng bố trí nhân sự làm việc bình thường trong các ngày nghỉ lễ để kiểm tra, giám sát, nghiệp thu khối lượng thi công trên công trường theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc BQLDA đường Hồ Chí Minh, đến nay, dự án thành phần đoạn Cam Lộ – La Sơn đã đạt gần 95% tiến độ, đang tập trung cao độ để hoàn thiện dứt điểm các hạng mục còn lại, đảm bảo cán đích toàn tuyến dự án vào cuối tháng 10/2022 tới, đáp ứng mục tiêu của Chính phủ, Bộ GTVT…

Giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng cho cao tốc Bắc Nam trong năm 2022