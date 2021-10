Đồng bộ giải pháp thu ngân sách cuối năm

Trong những tháng cuối năm 2021, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết thời gian không còn nhiều, do đó ngành tài chính cần tập trung nỗ lực để tham mưu cho Chính phủ các giải pháp tài khóa linh hoạt, hiệu quả và chặt chẽ nhất.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc. Ảnh: mof.gov.vn

Về phía ngành cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tăng cường kiến nghị các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cũng như triển khai khai kịp thời các gói chính sách kích cầu, tăng trưởng kinh tế…

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá, trong bối dịch bệnh cùng với triển khai các chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân, số thu ngân sách nhà nước những tháng qua gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước tháng 9 ước đạt 65,2 nghìn tỷ đồng; trong đó đáng chú ý số thu nội địa ước đạt 49 nghìn tỷ đồng, tiếp tục giảm mạnh khoảng 17 nghìn tỷ đồng so với tháng 8.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 và có xu hướng giảm những tháng vừa qua, nhưng Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, một số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… duy trì được mức tăng trưởng khả quan. Do đó đã tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhờ đó tổng số thu 9 tháng ước đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán.

Tuy nhiên, nếu phân tích cụ thể các con số thu, từ khi dịch bệnh lần thứ 4 bùng phát trở lại, diễn biến thu nội địa có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa từ thuế, phí (không kể yếu tố gia hạn) từ mức tăng 9,1% của tháng 6, sang tháng 7 giảm 10,8%, tháng 8 giảm 21% và tháng 9 giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, thu nội địa do ngành thuế thực hiện 9 tháng đạt 907.312 tỷ đồng, đạt 81,2%, bằng 107,5% so với cùng kỳ. Song phân tích số thu tháng 9 và Quý III/2021, ông Cao Anh Tuấn cho rằng “tình hình đáng lo ngại” khi số thu các tháng gần đây liên tục giảm.

Số thu nội địa trong tháng 9 đạt 60,5 nghìn tỷ đồng (trong đó có khoảng 3 nghìn tỷ thu phát sinh), giảm khoảng hơn 9 nghìn tỷ đồng so với tháng 8/2021. Nếu không tính khoản thu phát sinh thì số giảm này lên tới khoảng 12 nghìn tỷ đồng. Nhiều tỉnh, thành phố có mức thu ngân sách đạt rất thấp và thấp hơn rất nhiều so với bình quân thu ngân sách 7 tháng đầu năm. Riêng Tp. Hồ Chí Minh thu ngân sách tháng 9 giảm gần 6.000 tỷ đồng so với tháng 8/2021.