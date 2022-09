Dự báo nhu cầu ô tô tăng mạnh

Nhà máy sản xuất ô tô VinFast. Ảnh: TTXVN

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, doanh số tiêu thụ ô tô trong quý III/2022 sẽ tăng trưởng mạnh. Dẫn thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công ty chứng khoán này cho biết, doanh số tiêu thụ ô tô tháng 7 đã tăng trở lại khoảng 10,8% so với tháng trước lên 24,461 chiếc, tăng 69,2% so với mức thấp cùng kỳ năm trước, khi hoạt động bán hàng trong quý III/2021 đã bị gián đoạn nặng nề do các đợt giãn cách xã hội diện rộng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Lũy kế 7 tháng năm 2022, doanh số tiêu thụ ô tô tăng 39,9% so với cùng kỳ lên 209.928 chiếc.

Theo BVSC, dù quý III thường là mùa thấp điểm đối với thị trường tiêu thụ ô tô của Việt Nam, nhưng lực cung cầu thuận lợi của năm nay. Nhu cầu bị dồn nén do dịch bệnh, trong khi đó, nguồn cung hạn chế do thiếu chip toàn cầu sẽ giúp doanh số tiêu thụ ô tô sẽ duy trì ổn định trong những tháng còn lại của quý III trước khi bước vào mùa cao điểm vào quý IV/2022.

Cụ thể, với nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao, người mua ô tô sẵn sàng đặt hàng và chờ đợi hàng tháng để nhận được đơn đặt hàng của họ. Từ đó, BVSC cho rằng việc giao các đơn đặt hàng trong quý II/2022 có thể sẽ diễn ra trong quý III/2022.

BVSC đánh giá doanh số tiêu thụ ô tô trong quý III sẽ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, một phần được hưởng lợi từ mức cơ sở quý III/2021 rất thấp.

Theo BVSC, việc bàn giao có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số trong quý III/2022, biên lợi nhuận của nhà phân phối như CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán: HAX) có khả năng mở rộng và thúc đẩy đáng kể bởi việc tăng cường khả năng thương thảo như đưa ra giá bán cao hơn, cắt giảm chi phí bán hàng…, điều này giúp bù đắp nhiều hơn việc gia tăng chiết khấu để kích cầu trong ngắn hạn vào các tháng thấp điểm. Việc gia tăng bàn giao cũng cho thấy tiềm năng lợi nhuận tích cực với các nhà sản xuất ô tô.

Theo ông Nguyễn Lý Thanh Lương, chuyên gia phân tích tại SSI Research – CTCP Chứng khoán SSI (SSI), với ngành ô tô, khi thu nhập của người dân chạm đến một ngưỡng nhất định thì sẽ dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu mua xe. Việc này có tính chu kỳ 5 – 6 năm và Việt Nam đang ở trong chu kỳ đó.

Dù lạm phát tăng cao, nhưng người dân sẽ chia thu nhập thành các khoản mục như chi tiêu cho sinh hoạt, chi tiêu mua nhà hoặc xe. Hiện nay người dân có thể tiết kiệm khoản chi tiêu cho nhu cầu ăn uống để mua ô tô hoặc mua nhà. Thậm chí, họ sẽ vay thêm tiền để sở hữu một chiếc ô tô, ông Lương nêu quan điểm.

Theo vị chuyên gia này, sự bùng nổ của ngành công nghiệp ô tô còn kéo theo sự phát triển của các ngành công phụ trợ khác.

Ông Lương lấy ví dụ như ở Thái Lan hay Indonesia, các nước này định hướng phát triển về số lượng xe. Khi phát triển đến một mức đủ lớn, các doanh nghiệp phụ trợ cho xe ô tô sẽ thâm nhập thị trường các nước này để sản xuất vỏ ngoài, phanh, đèn… Hiện tại thị trường Việt Nam đang thu hút được những doanh nghiệp như vậy. Ông Lương kỳ vọng rằng các doanh nghiệp này tiến vào Việt Nam sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành ô tô.

Theo SSI, nhu cầu ô tô của Việt Nam sẽ tăng trưởng vừa phải, ở mức 11% so với cùng kỳ vào năm 2023, so với mức tăng trưởng bình quân 16%/năm của thị trường ô tô trong 5 năm qua.

Động lực tăng trưởng chính do tỷ lệ sở hữu ô tô ở Việt Nam còn thấp tiếp tục kích thích người tiêu dùng mua ô tô mới, đặc biệt trong bối cảnh thay đổi nhanh về công nghệ và mẫu mã, vấn đề thiếu chip có thể được giải quyết triệt để, tạo điều kiện cho nguồn cung xe tăng lên và giá bán cho người tiêu dùng giảm xuống.

SSI đưa ra dự báo khá thận trọng về triển vọng của năm 2023, nhưng vẫn lạc quan vào chu kỳ bùng nổ tiêu thụ ô tô hiện nay của Việt Nam khi so sánh với các thị trường trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Philippines và Indonesia.

SSI kỳ vọng nhu cầu ô tô vào năm 2023 sẽ vượt qua mức trước đại dịch, với số lượng ô tô bán ra đạt 385.000 chiếc vào năm 2023, cao hơn 14% so với 337.000 chiếc vào năm 2019.

Ngành ô tô khá nhạy cảm với việc tăng giá của các nguyên vật liệu thô liên quan như thép, nhựa dẻo, xăng dầu, thậm chí cả lãi suất cho vay tiêu dùng. Các nhà sản xuất ô tô đều gặp khó khăn nếu muốn tăng giá bán để bù đắp những chi phí đầu vào đang gia tăng này, vì đặc điểm của ngành này là có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu.

Tuy nhiên, với việc giá các nguyên vật liệu chính như thép, nhựa dẻo, xăng dầu và chất bán dẫn có dấu hiệu đạt đỉnh trong năm 2022 và đang suy yếu dần, SSI tin rằng lĩnh vực ô tô có thể nhanh chóng tăng trưởng lợi nhuận trở lại vào năm 2023.

Nhu cầu về ô tô vẫn tăng mạnh trong trung và dài hạn do tỷ lệ sở hữu ô tô ở Việt Nam vẫn ở mức thấp và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng lên. Về lợi nhuận, biên lợi nhuận ngành ô tô có xu hướng bị siết lại trong nửa cuối năm 2022 và chỉ bắt đầu phục hồi vào năm 2023 sau khi giá vật liệu thô trở lại mức bình thường.

Do đặc điểm của ngành rất nhạy cảm với các chu kỳ thị trường, nên công ty chứng khoán này cho rằng định giá của ngành sẽ giảm mạnh, đi cùng với sự giảm sút của lợi nhuận trong ngắn hạn. Thời điểm tốt nhất để đầu tư vào lĩnh vực này sẽ là 6 tháng đầu năm 2023, khi lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại, SSI khuyến nghị.

Về mặt chính sách ngành ô tô, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô ở Việt Nam sẽ được bãi bỏ từ ngày 1/10/2022 sẽ phù hợp với bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.