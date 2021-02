Kinh tế Giá cả thị trường Tết không có biến động lớn

(kontumtv.vn) – Đầu năm 2021, tình hình giá cả thị trường không có biến động lớn, các mặt hàng thực phẩm công nghệ, thịt gà giá ổn định. Riêng mặt hàng bia, nước ngọt, mặt hàng tươi sống như thịt bò, thịt heo và một số loại trái cây tăng nhẹ.

Cụ thể, bia, nước ngọt tăng từ 10.000đ – 15.000đ/thùng; hàng hóa tươi sống, trái cây tăng từ 10.000đ – 20.000đ/kg. Tại các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá, hàng hóa phục vụ Tết đa dạng, giá cả ổn định với nhiều chương trình khuyến mãi thu hút người đến tham quan, mua sắm.

Tuy nhiên, do thu nhập của người dân từ hàng nông sản không cao và do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên dù hàng hóa được chuẩn bị chu đáo, nhưng sức mua vẫn tăng chậm hơn so với năm trước.

Hơ Jan – Thanh Hà