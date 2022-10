Giá dầu điều chỉnh giảm, giá lúa mì bật tăng lên mức cao nhất 3 tháng

Tâm điểm chú ý của thị trường trong ngày hôm qua thuộc về diễn biến của các mặt hàng xăng dầu và nông sản. Sau liên tiếp 1 tuần tăng giá rất mạnh, giá năng lượng đồng loạt suy yếu từ mở cửa phiên đầu tuần. Trong khi đó, giá lúa mì trên Sở Chicago bật tăng mạnh mẽ trước các lo ngại về nguồn cung. Dòng tiền đến thị trường ổn định trở lại, tăng gần 10% so với ngày trước đó, đạt hơn 4.700 tỷ đồng.

Giá dầu điều chỉnh giảm trước sức ép vĩ mô

Giá dầu giảm điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần, khi rủi ro suy thoái kinh tế quay trở lại thị trường. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, giá WTI giảm 1,63% xuống 91,13 USD/thùng trong khi giá Brent giảm 1,77% xuống 96,19 USD/thùng.

Hôm qua là một phiên biến động giằng co với thị trường dầu. Giá đã có lúc tăng nhẹ do tác động của lo ngại về thiếu hụt nguồn cung do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+ cắt giảm sản lượng trong khi các lệnh cấm vận nhập khẩu dầu Nga của EU đang sắp đi vào triển khai. Tuy vậy, đến phiên tối, giá đã giảm trở lại sau khi chạm kháng cự tại vùng 93,2 USD/thùng. Bên cạnh đó, tuần này thị trường cũng đón nhận một loạt các dữ liệu mới về tình hình vĩ mô cũng như dữ liệu thị trường.

Kết thúc kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, Trung Quốc ghi nhận một loạt số ca nhiễm Covid-19 ngay trước thềm Đại hội Đảng. Sự gia tăng các ca nhiễm khiến cho khả năng nước này nới lỏng tình hình dịch Covid-19 trong năm nay không quá cao. Cuối tuần trước, theo khảo sát của Caixin, chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc giảm từ 55 xuống 49,3, gợi ý sự tăng trưởng âm của ngành dịch vụ trong tháng 9.

Trong khi đó, các quan chức Fed tiếp tục khẳng định sự cần thiết của các biện pháp tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát. Lael Brainard, Phó Chủ tịch Fed cho biết mặc dù nền kinh tế đang bắt đầu chịu sức ép, tuy nhiên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các đợt tăng lãi suất. Chủ tịch Fed Chicago cũng cho biết nhiều thành viên Fed ủng hộ tăng lãi suất lên 4,5%. Như vậy, khả năng cao cuộc họp tháng 11 Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm phần trăm lần thứ 4. Trong lúc các vấn đề về nguồn cung chưa được giải quyết, việc Fed quyết tâm tăng lãi suất để hạn chế nhu cầu tạo ra lo ngại rằng nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái, khiến các hoạt động sản xuất sụt giảm, và gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ dầu. Bên cạnh đó, Dollar Index tăng trở lại trong phiên tối cũng khiến cho dầu trở nên đắt đỏ hơn so với nắm giữ tiền tệ khác, giảm sức hấp dẫn của mặt hàng này.

Giá lúa mì bật tăng hơn 6% do lo ngại nguồn cung quanh khu vực biển Đen

Lúa mì là mặt hàng có diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên hôm qua (10/10) khi nhảy vọt ngay từ khi mở cửa. Với mức tăng gần 6%, giá lúa mì đã ghi nhận mức đóng cửa cao nhất trong vòng hơn 3 tháng qua. Căng thẳng chính trị leo thang lại một lần nữa là nguyên nhân thúc đẩy đà tăng đối với mặt hàng này.

Theo Hãng tin AFP, cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đổ lỗi cho các cơ quan mật vụ Ukraine về vụ nổ lớn gây hư hại nghiêm trọng cho cầu Crimea vào hôm 08/10, vụ việc mà ông mô tả là “hành động khủng bố”. Điều này đã khiến cho giá bật tăng mạnh vào đầu phiên sáng. Không những thế, hãng thông tấn Belta dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nước này sẽ triển khai một lực lượng quân sự chung với Nga để đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng ở biên giới phía tây. Nguy cơ xảy ra các hoạt động chiến sự khiến cho thị trường lo ngại về khả năng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen chấm dứt và là thông tin hỗ trợ rất mạnh đối với giá lúa mì.