Giá hàng hoá nguyên liệu giảm mạnh ngày thứ 4 liên tiếp

Sức ép từ lực bán mạnh đã kéo chỉ số MXV-Index giảm sâu 1,69% xuống 2.395 điểm, nối dài đà suy yếu sang ngày thứ 4 liên tiếp, ghi nhận mức điểm thấp nhất kể từ đầu tháng 1 năm nay.

Giá trị giao dịch toàn Sở cũng cho thấy sự sụt giảm, đạt mức hơn 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó dòng tiền đầu tư tăng mạnh hơn 30% đối với nhóm kim loại.

Áp lực gia tăng đối với các mặt hàng kim loại

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/09, thiếc LME là mặt hàng duy nhất giữ được sắc xanh, trong khi giá toàn bộ các kim loại còn lại tiếp tục đỏ lửa. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc giảm còn 18,48 USD/ounce sau khi đánh mất 2,27% giá trị trong phiên giao dịch hôm qua. Giá bạch kim cũng có phiên giảm thứ 4 liên tiếp, kết thúc tại mức giá 850 USD/ounce, giảm 1%.

Hàng loạt các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cho thấy quan điểm mạnh mẽ trong vấn đề kiểm soát lạm phát qua các bài phát biểu vào ngày hôm qua. Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester cho biết đối với nền kinh tế Mỹ hiện tại, việc quá nhẹ tay trong công cuộc hạ nhiệt lạm phát sẽ gây ra tổn thất còn lớn hơn so với chính sách mạnh tay thắt chặt tiền tệ. Trong khi đó, chủ tịch Fed Atlanta, ông Raphael Bostic đã nhấn mạnh về những bất ổn kinh tế tại khu vực Châu Âu và đặc biệt là Vương quốc Anh. Đồng Dollar Mỹ đã tiếp tục khẳng định sức mạnh và vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn khi liên tục thiết lập đỉnh mới trong 2 thập kỷ. Đây là nguyên nhân chính đã tạo áp lực tới chi phí nắm giữ bạc và bạch kim và kéo giá suy yếu trong phiên.

Áp lực vĩ mô tiếp tục đè nặng lên triển vọng tiêu thụ kim loại cơ bản do lo ngại về rủi ro suy thoái ngày càng gia tăng. Đồng COMEX hiện đã quay trở lại vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 7 sau khi giảm 1,45% xuống còn 3,29 USD/pound. Mặc dù nhà sản xuất đồng lớn thứ 10 trên thế giới, Anglo American đã điều chỉnh giảm hướng dẫn sản xuất đồng cho Chile xuống còn 560.000-580.000 tấn so với dự báo trước đó là 560.000-600.000 tấn trong năm nay, đồng thời cắt giảm 20.000-50.000 tấn đồng tại dự án mới Quellaveco ở Peru, song điều đó phần nào cho thấy triển vọng nhu cầu suy yếu và mức giá thấp đang cản trở động lực của các nhà khai thác. Lăng kính tiêu cực do bức tranh tăng trưởng chậm lại tiếp tục gây áp lực tới giá kim loại cơ bản nói chung và đồng nói riêng.

Giá dầu cọ thô và bông sụt giảm mạnh

Cùng chung diễn biến của toàn thị trường, sắc đỏ áp đảo gần như hoàn toàn trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu liệu công nghiệp.

Dầu cọ thô dẫn dắt đà suy yếu, ghi nhận mức giảm mạnh với hơn 5%, đẩy giá mặt hàng này xuống mức thấp nhất trong hơn 15 tháng qua do những cảnh báo về việc giá có thể tiếp tục sụt giảm. Nhờ việc thuế xuất khẩu được dỡ bỏ, Hiệp hội Dầu cọ Indonesia dự kiến xuất khẩu có thể tăng vọt vào thời điểm cuối năm nay. Điều này được dự đoán sẽ tiếp tục gây áp lực lên việc xuất khẩu cũng như giá mặt hàng này tại Malaysia, nhất là trong bối cảnh sản lượng dầu cọ trong năm nay của nước xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới vừa được dự kiến sẽ tăng hơn 18% so với năm ngoái.

Cùng với đó, giá bông cũng giảm mạnh 4,51%, đẩy giá hiện tại về mức 88,37 cents, thấp nhất trong hơn 2 tháng qua.