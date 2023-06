Giảm lãi suất: Nhóm ngành nào được hưởng lợi?

Với diện tích 10ha tại lô CN 6, KCN Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Nhà máy Aluko có tổng số vốn đầu tư là 75 triệu đô la Mỹ, mỗi năm sản xuất trên 36.000 tấn nhôm và các thành phẩm liên quan đến nhôm. Ảnh minh hoạ: Anh Tuấn/TTXVN

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, giảm lãi suất có tác động trực tiếp nhất đến doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ vì đây là những doanh nghiệp có lượng vay vốn lưu động lớn.

Doanh nghiệp bất động sản chịu ảnh hưởng về áp lực lãi suất cao, nhưng có lẽ vẫn chưa được hưởng lợi ngay từ câu chuyện giảm lãi suất, vì các ngân hàng thương mại vẫn áp lãi suất cao với nhóm doanh nghiệp này do có nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bất động sản còn đối mặt với áp lực từ đáo hạn trái phiếu.

Doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chưa hoàn toàn hưởng lợi bởi việc giảm lãi suất. Tuy nhiên, khi mặt bằng lãi suất giảm xuống thì những nhóm như ngân hàng sẽ có cơ hội, áp lực về thanh khoản sẽ giảm xuống, tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của các ngân hàng cũng được nới lỏng hơn.

Ông Minh cho rằng, Việt Nam đang có dư địa để giảm lãi suất. Rõ ràng, lạm phát của Việt Nam vẫn rất thấp, kể cả năm ngoái tăng lên, nhưng vẫn ở mức lãi suất thấp hơn trung bình của 15 năm.

Theo ông Minh, năm nay lạm phát của Việt Nam còn giảm xuống nữa, do đó vẫn còn dư địa để giảm lãi suất. Nhìn vào Mỹ vào châu Âu, nhất là châu Âu, lạm phát rất cao chính vì vậy họ không thể nới lỏng chính sách tiền tệ như Việt Nam. Bên cạnh đó, tỷ giá hạ nhiệt hơn thời gian trước cũng là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất.

Ngoài ra, sau những cú đổ vỡ của các ngân hàng Mỹ và Thụy Sỹ thì các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ rất “dè chừng” trong việc tăng lãi suất. Khả năng cao trong 6 tháng cuối năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không còn tăng lãi suất, thậm chí sẽ quay đầu giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trở lại.

Quý I, GDP của Việt Nam tăng trưởng thấp, nên việc giảm lãi suất cũng là để kích thích tăng trưởng nền kinh tế trở lại. Thời gian tới, tăng trưởng của Việt Nam cũng khả quan trở lại, bằng việc kích cầu, giảm lãi suất, bơm cung tiền.

Cùng đó, Việt Nam sẽ được lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại và nước này cũng đang kích cầu, do đó thị trường chứng khoán sẽ có chuyển biến tích cực hơn.

Nhận định về động thái Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành kể từ đầu năm, nhóm phân tích đến từ Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam cho rằng, việc lãi sất giảm thúc ­đẩy dòng tiền sang các kênh ­đầu tư; trong ­đó bao gồm thị trường chứng khoán.

Nam Định hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn. Ảnh minh hoạ: Văn Đạt/TTXVN

Tuy nhiên, công ty chứng khoán này nhận định, lãi suất giảm chưa tác đ­ộng nhiều tới thị trường do đ­à giảm không nhiều, thời gian chưa đủ lâu, mặt bằng lãi suất thương mại vẫn ở mức cao và thị trường giai ­đoạn này chịu áp lực từ nhiều yếu tố nằm ngoài chính sách tiền tệ, bao gồm: Khó khăn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất ­động sản, cho vay tiêu dùng, rủi ro chính trị.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhận định, việc giảm lãi suất đ­iều hành cần duy trì trong thời gian kéo dài, với mức đ­ộ giảm mạnh hơn thì tác ­động lên thị trường chứng khoán mới rõ ràng, ­đặc biệt trong bối cảnh có nhiều yếu tố nằm ngoài chính sách tiền tệ ­đang ảnh hưởng rất tiêu cực lên thị trường.

Nhìn chung tổng thể vĩ mô Việt Nam ­đang tương đ­ối ổn ­định và khả năng cao có thể duy trì trong phần còn lại của năm 2023. Lạm phát có xu hướng giảm dần và tỷ giá ổn đ­ịnh tạo dư ­địa rất lớn cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm thêm lãi suất đ­iều hành.

Bên cạnh ­đó, Fed ­đang bày tỏ lập trường về việc sớm kết thúc lộ trình tăng lãi suất, tiến tới giảm lãi suất trong năm 2024, sẽ tạo không gian tiền tệ lớn cho nhà ­điều hành ­­độc lập hơn trong đ­iều tiết lãi suất tiền ­đồng, theo hướng có lợi cho tăng trưởng cho thị trường chứng khoán.

Với những phân tích nói trên, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam nhận đ­ịnh, thị trường chứng khoán sẽ tích cực hơn trong nửa cuối năm 2023.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, ngày 17/5/2023, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ đầu năm đã mua được lượng lớn ngoại tệ, với trên 6 tỷ USD để bổ sung dự trữ ngoại hối. Đồng thời, tổ chức tín dụng hủy mua 1,74 tỷ USD từ Ngân hàng Nhà nước, qua đó đã góp phần để lại lưu thông một lượng lớn tiền đồng tương ứng.

Các giải pháp nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc tạo thanh khoản dư thừa trên thị trường, từ đó bình ổn mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng, hỗ trợ tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế.

Dù vậy, hiện trạng vĩ mô trên thế giới vẫn duy trì các yếu tố tiêu cực như như rủi ro suy thoái kinh tế ở Mỹ, châu Âu, giảm phát và thu hẹp sản xuất ở Trung Quốc… Số liệu lạm phát vẫn ở mức cao kỷ lục ở nhiều nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, tổng cầu đã có sự cải thiện ở tiêu dùng trong nước, đầu tư công so với cùng kỳ… Tuy nhiên, khu vực sản xuất vẫn tiếp tục thu hẹp, xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu hồi phục yếu so với tháng trước. Đầu tư công dù có tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ hoàn thành kế hoạch năm chưa cải thiện.

Bà Linh nhận định, mặt bằng lãi suất đã và đang tiếp tục giảm, giúp giảm chi phí vốn cho nền kinh tế, đồng thời giúp cải thiện dòng tiền của nhà đầu tư nội trên thị trường chứng khoán. Trái lại, các nhà đầu tư ngắn hạn nước ngoài lo ngại về diễn biến tỷ giá bất lợi cho họ, do đó đã tăng mạnh rút vốn khỏi các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) Việt Nam.