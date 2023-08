Kinh tế Giám sát công tác quản lý các công trình thủy điện và bảo trì đường bộ

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 04/8, đoàn giám sát Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát công tác quy hoạch, triển khai thực hiện và quản lý các công trình thủy điện vừa và nhỏ và công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Trên địa bàn huyện Đăk Hà hiện có 6 công trình thủy điện của 04 đơn vị quản lý, hiện trạng các công trình hoạt động bình thường. Các hạng mục công trình thủy điện đảm bảo an toàn, công suất hoạt động thực tế thấp hơn so với công suất thiết kế. Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, vận hành công trình, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tuân thủ các quy định của pháp luật. Về công tác quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ, huyện Đăk Hà hiện có hơn 700km đường các loại. Hàng năm huyện thường xuyên huy động Nhân dân đóng góp ngày công lao động thực hiện một số công việc thủ công bảo trì đường bộ. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, huyện đã huy động hơn 12.800 ngày công bảo trì đường bộ.

Đoàn giám sát đề nghị huyện tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các công trình thuỷ điện trên địa bàn, giám sát các thủy điện chấp hành quy định của pháp luật trong đầu tư, xây dựng công trình, quản lý vận hành nhà máy, việc bảo vệ môi trường. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý, bảo trì, sử dụng các công trình đường bộ, xây dựng dữ liệu thông tin về các tuyến đường và chủ động xây dựng dự toán ngân sách duy tu bảo dưỡng các công trình từ đầu năm; làm tốt việc quản lý nhà nước, phân cấp quản lý và bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các công trình. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và làm tốt công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực cho duy tu, bảo trì các tuyến đường bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

CTV Minh Thái