Giới chuyên gia đánh giá đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vẫn phát đi tín hiệu tích cực

Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị thắp sáng trong xe ô tô, xe máy tại Công ty TNHH Điện Việt Nam Stanley (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại Hà Nội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Bài viết dẫn số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho hay trong năm 2021, Việt Nam cấp phép cho 1.738 dự án mới, giảm 31,1% về số dự án so với năm 2020, song vốn đăng ký của các dự án mới đạt 15,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm trước. Riêng các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn thu hút được 539 dự án FDI và 615 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký cấp mới 12,8 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2020.

Theo tác giả bài viết, trong thời gian qua, Việt Nam không ngừng đưa ra các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN). Vì vậy, các khu công nghiệp là phương tiện đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh trong nước.

Làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp. Tình hình sản xuất kinh doanh của các KCN, khu kinh tế giảm so với năm 2020. Tổng doanh thu sản xuất giảm 27% so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu giảm 11% so với năm 2020. Để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh, chính phủ đưa ra một số gói hỗ trợ, như giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có doanh thu dưới 8,8 triệu USD vào năm 2021. Các biện pháp hỗ trợ khác được ban hành dưới hình thức giảm tiền thuê nhà, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản trả một lần.

Việt Nam đã đón nhận nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trong năm 2021, trong đó phải kể đến LG Display tăng vốn đầu tư vào Hải Phòng hơn 2 tỷ USD, Amkor Technology của Mỹ chọn Bắc Ninh để mở rộng nhà máy với khoản đầu tư lên tới 1,6 tỷ USD từ nay đến năm 2035 hay LEGO xây nhà máy trị giá 1 tỷ USD tại Bình Dương.