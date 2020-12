Kinh tế Giới thiệu, kết nối sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn theo chuỗi liên kết

(kontumtv.vn) – Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Kon Tum phối hợp với huyện Sa Thầy tổ chức giới thiệu, kết nối sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn theo chuỗi liên kết.

Tham dự hội nghị có đại diện có các cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn, các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm rau an toàn; điều kiện tham gia chuỗi; trách nhiệm của các bên tham gia chuỗi và giới thiệu các cơ sở tham gia mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm rau an toàn.

Hiện nay, huyện Sa Thầy có 2 ha của 5 hộ dân trong Tổ hợp tác Sản xuất rau củ quả an toàn xã Sa Nghĩa được cấp giấy chứng nhận VietGAP; sản lượng hàng năm ước đạt 10 tấn với các loại rau muống, mồng tơi, khổ qua, hành ngò, đậu cô ve, mướp. Địa điểm cung ứng sản phẩm của tổ hợp tác tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy. Đây là địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng, nhất là các trường học có bếp ăn tập thể tiếp cận, sử dụng các loại rau, củ quả an toàn, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Việc triển khai hoạt động này nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra cho mặt hàng nông sản và từng bước thay đổi nhận thức của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

CTV Trang Nhung – Diệp Hoàng