Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo giữ ổn định giá xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày 10/2. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 16.309 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 1.729 đồng/lít thì sẽ tăng 1.729 đồng/lít và giá bán là 18.038 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 17.270 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 847 đồng/lít thì sẽ tăng 847 đồng/lít và giá bán là 18.117 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.042 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 643 đồng/lít thì sẽ tăng 643 đồng/lít và giá bán là 13.685 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 11.908 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 635 đồng/lít thì sẽ tăng 635 đồng/lít và giá bán là 12.543 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 12.622 đồng/kg (nếu không chi Quỹ BOG 603 đồng/kg thì giá sẽ tăng 603 đồng/kg và giá bán là 13.225 đồng/kg).

Liên Bộ không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu; Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: mức chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: E5RON92 ở mức 1.729 đồng/lít (kỳ trước là 1.350 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 847 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 643 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 635 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít); dầu mazut ở mức 603 đồng/kg (kỳ trước là 250 đồng/kg).

Như vậy, đây là lần giữ giá xăng dầu lần đầu sau 5 lần tăng giá liên tiếp, với tổng mức tăng khoảng 2.400 đồng/lít.

Theo Liên Bộ, giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tiếp tục xu hướng tăng (giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 2,72-4,35%). Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 10/02/2021 cụ thể như sau: 61,850 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,39 USD/thùng, tương đương tăng 4,03% so với kỳ trước); 63,130 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,51 USD/thùng, tương đương tăng 4,13% so với kỳ trước); 61,836 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 2,27 USD/thùng, tương đương tăng 3,81% so với kỳ trước); 60,411 USD/thùng dầu hỏa 0.05S (tăng 1,60 USD/thùng, tương đương tăng 2,72% so với kỳ trước); 343,475 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 14,32 USD/tấn, tương đương tăng 4,35% so với kỳ trước).

Tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phát sinh các ổ dịch lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, các địa phương đang tích cực triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán. Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện đang chi Quỹ BOG ở mức từ 250 đồng – 1.350 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu).