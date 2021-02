Hàng hóa phục vụ Tết dồi dào, nhưng sức mua yếu

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sức mua tại các siêu thị, trung tâm thương mại có giảm hơn so với những năm trước.

Hàng hóa dồi dào

Người dân mua sắm tại siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Để tạo nguồn cung cho chương trình bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, kết nối cung cầu, yêu cầu các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa đảm bảo bình ổn giá cả. Năm 2021, Hà Nội đã trự dữ hàng hóa với lượng tăng trung bình từ 7-22% so với kế hoạch Tết 2020, cùng với đó là các chương trình khuyến mại cụ thể.

Bà Đỗ Tuệ Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, ngoài 12 nhóm mặt hàng đăng ký theo chương trình bình ổn thị trường, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Tổng công ty còn dự trữ thêm các nhóm mặt hàng như: hàng khô, các loại quả- hạt khô phục vụ Tết, quần áo, các mặt hàng khác… Tổng lượng hàng hóa dự trữ ước đạt gần 1.000 tỷ đồng; trong đó, lượng hàng hóa đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Hà Nội trong dịp Tết đạt khoảng 200 tỷ đồng.

Bà Đỗ Tuệ Tâm, hàng Việt Nam chiếm 80% lượng hàng hóa bán tại hệ thống siêu thị, phía Công ty cũng cam kết cung ứng đủ hàng hóa cho nhân dân. Năm 2021, sức mua và nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ bị ảnh hưởng bởi những khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, phía công ty kỳ vọng doanh thu bán hàng Tết sẽ tương đương năm ngoái. Tùy theo ngành nghề kinh doanh, các cửa hàng, địa điểm kinh doanh, Tổng công ty sẽ mở cửa phục vụ muộn nhất đến 21h30 ngày 30 Tết. Từ mùng 4 Tết, hệ thống bán lẻ và dịch vụ của Hapro sẽ đồng loạt mở cửa bán hàng bình thường.

Khảo sát tại một số siêu thị, trung tâm thương mại cho thấy, lượng khách hàng tham quan mua sắm cũng không mấy tấp nập như mọi năm. Theo một số đại diện các siêu thị, lượng khách giảm là do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khách hàng vì ngại tiếp xúc nên ít đến siêu thị mua sắm hơn. So với mọi năm thì năm nay lượng khách giảm nhiều. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, các siêu thị luôn nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn.

Tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ đầu mối như Kim Liên (Đống Đa), chợ Thành Công (Ba Đình), chợ gốc Đề (Hoàng Mai), chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm Đức Viên (Hai Bà Trưng), chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai)…Giá cả, thực phẩm những ngày này gần như không có nhiều biến động, thậm chí còn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Giá gà sống tại các chợ dân sinh như: gốc Đề, Kim Liên, Thành Công hiện ở mức 110.000 – 120.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà mái ở mức thấp hơn khoảng 110.000 đồng/kg. Giá thịt lợn hiện đang ở mức 140.000 – 160.000 đồng/kg tùy loại; giá thịt bò ở mức 220.000 – 270.000 đồng/kg tùy loại.

Hoa tươi cũng là mặt hàng khá đắt khách, tuy nhiên, giá cả khá mềm. Hoa hồng giá từ 4.000 – 5.000 đồng/bông; hoa cúc 3.000- 4.000 đồng/bông; cành đào nhỏ khoảng 50.000 – 60.000 đồng/cành; hoa ly 15.000 đồng/cành 3 tai.

Các loại trái cây cũng khá phong phú về giá cả

Cụ thể, phật thủ có giá từ 30.000 – 100.000 đồng/quả tùy loại; thanh long ruột trắng từ 13.000 – 30.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ 25.000 – 35.000 đồng/kg; quýt Sài Gòn 20.000 – 35.000 đồng/kg, vú sữa 30.000 – 45.000 đồng/kg, bưởi diễn năm nay khá rẻ chỉ khoảng 15.000 – 30.000 đồng/quả; giá dưa hấu 8.000 – 20.000 đồng/kg tùy loại; cau tươi thắp hương khoảng 10.000 – 12.000 đồng/quả.

Năm nay, do thời tiết thuận, nên giá rau xanh khá thấp, xu hào 3.000 – 4.000 đồng/củ; súp lơ xanh và trắng khoảng 5.000 – 7.000 đồng/cái, cà rốt 5.000 – 7.000 đồng/kg, khoai tây 10.000 – 15.000 đồng/kg, cải cúc 3.000 – 4000 đồng/mớ, …

Theo nhiều tiểu thương ở chợ 8/3, do dịch COVID-19 nên lượng tiêu thụ giảm hơn và người dân cũng có xu hướng giản tiện hơn trong việc mua sắm thực phẩm cho Tết.

Đẩy mạnh bán hàng online

Người dân mua sắm tại siêu thị Hapro Khâm Thiên. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo Bộ Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, chủ động rà soát cung cầu hàng hóa, chuẩn bị tốt nguồn hàng và các phương án cung ứng hàng hóa, kể cả trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngoài việc ban hành các văn bản chỉ đạo, Bộ Công Thương đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình cung cầu một số sản phẩm nông nghiệp thiết yếu, chú trọng đến tình hình chăn nuôi gia súc và rau, củ quả nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân.

Để tạo nguồn cung cho chương trình bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Yên Bái… tổ chức các chương trình kết nối cung cầu với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại hầu kết các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các địa phương, đồng thời tạo nguồn hàng cho chương trình bình ổn thị trường với giá hợp lý và ổn định