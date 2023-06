Hồ chứa ở Kon Tum đã có thêm nước phục vụ sản xuất

Theo ông Trần Văn Lực, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kon Tum, hiện nay, nguồn nước tại 85 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum có dung tích trữ còn khoảng 34,8% so với dung tích thiết kế. So với các năm trước, lượng nước các hồ chứa thủy lợi cũng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy vậy, có một số hồ chứa có diện tích lưu vực nhỏ, hiện tại mực nước hồ xấp xỉ mực nước chết như hồ 6B, hồ Kon Tu huyện Đăk Hà, hồ C19 huyện Đăk Tô…

“Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa đầu mùa, vì vậy không xảy ra hiện tượng giảm mực nước các hồ chứa. Việc cung cấp nước phục vụ sản xuất của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Trong vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh không xảy ra hạn hán”, ông Trần Văn Lực thông tin thêm.

Trong khi đó, đối với các hồ chứa thủy điện, ông Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, trong giai đoạn tháng 4 – 5/2023, một số hồ thủy điện trên địa bàn đã xuống dưới mực nước chết. Tuy nhiên, hiện nay các hồ đã được bổ sung nước và đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, hồ chứa Plei Krông xuống dưới mực nước chết vào ngày 20/4 (558,41 m so với mực nước quy định là 559,3 m); hồ chứa Ia Ly ngày 3/5 xuống còn 490,07 m, thấp hơn so với mức quy định là 493,7 m; hồ chứa Sê San 4 xuống còn 210,13 m so với mực nước quy định 210,7 m vào ngày 11/4; hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla xuống thấp hơn mực nước chết 5,5 m vào ngày 27/5.

Tuy nhiên, đến nay, sau những trận mưa đầu mùa, mực nước tại các hồ chứa thủy điện đã tăng trở lại, đều đã cao hơn mực nước chết từ 1 – 50 m.

“Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hồ thủy điện dù thiếu nước cũng phải đảm bảo xả nước tối thiểu theo quy định của Chính phủ về vận hành liên hồ chứa. Bên cạnh đó, đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh mực nước, thời gian vận hành của bốn hồ chứa thủy điện lớn là hồ Plei Krông không nhỏ hơn 20 m3/s, hồ Ia Ly và hồ Sê San 4 không nhỏ hơn 90 m3/s. Qua đó, đảm bảo không để khu vực hạ du bị thiếu nước, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân”, ông Võ Thanh Hải nêu rõ.