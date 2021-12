Kinh tế Hoạt động vận tải trong tháng 11 tăng so với tháng trước

(kontumtv.vn) – Với việc cho phép hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khánh nên hoạt động kinh doanh vận tải trong tháng 11 tiếp tục tăng so với tháng trước, với mức tăng gần 5% về lượng hành khách vận chuyển và gần 11% về lượng hàng hóa vận chuyển.

Hoạt động kinh doanh vận tải tăng nên doanh thu vận tải, kho bãi ước tính trong tháng 11 năm 2021 đạt hơn 143 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với tháng trước và giảm hơn 7% so với cùng kỳ. Tính chung trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1.430 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa trong tháng 11 tăng so với tháng trước nguyên nhân chủ yếu là các địa phương thực hiện Nghị quyết 128, ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, do đó hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa liên tỉnh tăng mạnh. Mặt khác, tháng 11 đang vào mùa thu hoạch đại trà một số sản phẩm nông nghiệp, như cà phê, sắn, cao su và là tháng mùa khô nên hoạt động xây dựng tăng, kéo theo hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ ngành nông nghiệp và xây dựng tăng mạnh./.

Ngọc Chí