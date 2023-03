Kinh tế Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp

(kontumtv.vn) – Sáng 28/02, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2023. Hội nghị được triển khai nhằm mục đích tạo cơ hội đối thoại giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp liên quan đến việc tiếp cận vốn vay đầu tư sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng được triển khai đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần vào đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội, hạn chế “tín dụng đen”, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Dư nợ tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp đến 31/01/2023 đạt 13.734 tỷ đồng với 831 doanh nghiệp còn dư nợ, tăng 0,2% so với thời điểm 31/12/2022, chiếm hơn 32% tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp nhỏ và vừa đến 31/01/2023 đạt hơn 9.000 tỷ đồng với gần 490 doanh nghiệp còn dư nợ, chiếm hơn 22% tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn và chiếm hơn 65% tổng dư nợ tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp. Các NHTM trên địa bàn tỉnh đã chú trọng triển khai Chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023, lũy kế đến 31/01/2023, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất (HTLS) trên địa bàn hơn 120 tỷ đồng; Doanh số HTLS lũy kế từ đầu chương trình gần 130 tỷ đồng; Các TCTD đã thực hiện HTLS cho 05 khách hàng, với số tiền đã HTLS cho khách hàng hơn 170 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình cho vay thành phần Doanh nghiệp vẫn có một số khó khăn, vướng mắc như tổng nguồn vốn huy động tại chỗ trên địa bàn đến cuối năm 2022 so với năm 2021 tăng rất thấp, chỉ hơn 6% so với tổng dư nợ tín dụng; các doanh nghiệp chịu tác động nặng nề do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 và các tháng đầu năm 2022, khả năng phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn, thách thức trong khi khả năng tiếp cận vốn gặp khó khăn do bị nợ xấu; một số khách hàng gặp khó khăn trong đáp ứng điều kiện tỷ lệ tài sản thế chấp; một số khách hàng có nhu cầu hạn mức tín dụng lớn khó khăn đáp ứng điều kiện về báo cáo tài chính được kiểm toán theo chính sách cấp tín dụng của các NHTM…

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng với lãi suất hợp lý./.

Thanh Tùng – Đức Thắng