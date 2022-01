Kinh tế Hơn 90% xe kinh doanh vận tải đã chuyển sang biển số vàng

(kontumtv.vn) – Theo Thông tư 58 của Bộ Công an quy định, từ ngày 1/1/2022, toàn bộ ô tô kinh doanh vận tải phải dùng biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, nếu không sẽ bị xử phạt. Hiện nay, hầu hết các chủ phương tiện có xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi từ biển số màu trắng sang biển số màu vàng.

Sau khi Thông tư số 58/2020 ngày 16/6/2020 của Bộ Công an về “Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện chuyển đổi biển số trắng sang biển số vàng cho phương tiện. Anh Đoàn Đình Xuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum cho biết: “Sau khi Thông tư 58 của Bộ Công an ban hành khoảng được 2 tháng thì ban lãnh đạo của tập đoàn Mai Linh chỉ đạo các đơn vị thành viên phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành Thông tư 58, trong đó có việc đổi biển số vàng đối với xe kinh doanh taxi do số lượng xe kinh doanh nhiều hơn 100 xe. Vào thời điểm đó thì đơn vị chia ra làm 6 đợt để gặp phòng CSGT tỉnh để tiến hành đổi sang biển vàng. Sau khi đơn vị có liên hệ với phòng CSGT cũng được tạo điều kiện rất thuận lợi từ phía phòng CSGT tỉnh các thủ tục rất thuận lợi. Sau 2 ngày là chúng tôi có cà vẹt và sau khoảng nửa tháng là có biển số vàng, kinh phí dao động khoảng 150.000 đồng/xe. Về phía đơn vị thấy việc tạo điều kiện của phòng CSGT thu phí như vậy cảm thấy là phù hợp.”

Anh Lê Đức Hải, Quản lý Nhà xe Tân Anh Kon Tum cho hay, hiện tại doanh nghiệp có 12 chiếc xe khách đã chuyển đổi từ biển trắng sang biển vàng. Tất cả mọi thủ tục đều thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp, không có khó khăn gì.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay có gần 1.200 phương tiện kinh doanh vận tải, thuộc 67 doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh trên địa bàn. Tính đến hết ngày 31/12/2021 đã có 1.081 phương tiện thực hiện việc chuyển đổi biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen. Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh cho biết, việc đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng đối với xe ôtô kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã hoàn thành được 96%.

Để đạt được kết quả này, ngoài sự đồng thuận của các cá nhân, doanh nghiệp, phòng CSGT tỉnh đã bố trí lực lượng, phân công ca trực, ca làm việc phù hợp, bảo đảm quân số để triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho chủ phương tiện có nhu cầu chuyển đổi. Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng phòng CSGT tỉnh cho biết: “Theo thống kê thì có khoảng 55 các chủ phương tiện chưa đến thực hiện chuyển đổi. Hiện nay qua công tác tuần tra kiểm soát Phòng CSGT chưa phát hiện trường hợp nào không thực hiện việc chuyển đổi. Có thể là các phương tiện đó chưa lưu thông trên đường hoặc là lưu thông trên đường mà lực lượng chức năng chưa phát hiện xử phạt được. Trong thời gian tới, nếu lực lượng chức năng phòng cảnh sát giao thông chúng tôi phát hiện thì trước hết là tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu họ đến phòng CSGT làm thủ tục chuyển đổi biển số, nếu trường hợp nào cố tình không thực hiện theo quy định thì chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật.”

Có thể thấy, việc chuyển sang biển số màu vàng về trực quan dễ nhận diện xe kinh doanh vận tải, thuận tiện cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát trên đường. Bên cạnh đó còn giúp lực lượng chức năng dễ xử lý xe hoạt động trá hình, xe dù, tạo điều kiện kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải, chống thất thu thuế Nhà nước./.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn