Kinh tế Huyện Kon Plông nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội tăng cao so với cùng kỳ

(kontumtv.vn) – Nhờ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong 06 tháng đầu năm 2023, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Kon Plông đạt và vượt so với kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn gần 2.070 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch và bằng 158% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách nhà nước hơn 52 % dự toán; thu hút gần 700.000 lượt khách du lịch đến địa bàn, đạt 82% kế hoạch; công suất sử dụng phòng tại các điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú khoảng 85%; doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 140 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch và bằng 350% so với cùng kỳ 2022; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực và cao hơn so với cùng kỳ năm trước…

Trong 6 tháng cuối năm 2023, huyện Kon Plông tiếp tục huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển Măng Đen trở thành trung tâm du lịch của khu vực; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biếu, tiêu thụ sản phảm; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương./.

CTV Mỹ Hòa – Lý Tưởng