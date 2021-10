Khơi thông vận tải hàng không và đường bộ

Chờ “mở cửa” hàng không toàn diện

Chính phủ đã quy định bỏ áp dụng Chỉ thị 15, 16 và 19 trên toàn quốc, chia theo 4 cấp độ dịch để thích ứng an toàn với dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn cụ thể. Do đó, tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh là mục tiêu quan trọng trong chính sách điều hành của Chính phủ, nhất là đối với Bộ GTVT trong việc kết nối hàng không, đường bộ.

Hàng không chờ ngày mở cửa toàn diện.

Theo ông Phạm Văn Hảo, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (CHKVN – Bộ GTVT), thời gian qua, hầu hết các máy bay nằm ở mặt đất, gây khó khăn cho kinh tế, kỹ thuật và an toàn hàng không. Sau 10 ngày thí điểm tổ chức vận tải hàng không, hình ảnh hành khách lên, xuống trên một số chuyến bay thương mại trở lại cho thấy tín hiệu vui với ngành Hàng không trong điều kiện thích ứng an toàn, chủ động chống dịch.

Vì vậy, CHKVN vừa đề xuất Bộ GTVT kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa thường lệ giai đoạn từ ngày 21/10 – 30/11 gồm: Trên 3 đường bay trục Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh, tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 10% so với trung bình tuần đầu tiên tháng 4/2021 của hãng hàng không đó.

Cụ thể, 6 chuyến/ngày cho mỗi đường bay (Vietnam Airlines 2 chuyến, Vietjet 2 chuyến, Bamboo Airways 1 chuyến và Pacific Airlines 1 chuyến). Các đường bay khác mỗi ngày không quá 1 chuyến khứ hồi trên mỗi đường bay đối với mỗi hãng hàng không. Trong vòng 15 ngày kể từ khi áp dụng, CHKVN sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp.

Từ tháng 12/2021, nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt, các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường. Sau giai đoạn thí điểm, CHKVN đề xuất bỏ yêu cầu giãn cách ghế trên máy bay. Đây cũng là đề xuất được các hãng hàng không liên tục gửi đến cơ quan quản lý trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện phục vụ hành khách hiệu quả hơn.

Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, thực tế, dịch bệnh đã khiến hoạt động vận tải hàng không “đóng băng”. Việc kích hoạt thí điểm khai thác thương mại 21 đường bay nội địa từ ngày 10/10 khi các địa phương nới lỏng giãn cách có ý nghĩa lớn để phát động lại thị trường, thúc đẩy mở cửa nền kinh tế. Cảng luôn sẵn sàng đảm bảo các điều kiện bay khi điều kiện cho phép, trong đó chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách và các yêu cầu về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, chương trình hành lang xanh về quy trình phòng chống dịch được cảng thực hiện nghiêm. Hy vọng những kiến nghị của CHKVN được thông qua, tạo điều kiện cho ngành Hàng không phục hồi hiệu quả.

Vận tải đường bộ căn cứ vào công bố dịch của các địa phương

Từ ngày 18 – 19/10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN – Bộ GTVT) sẽ tiếp nhận thông tin để tổng kết thời gian thí điểm vận tải hành khách bằng đường bộ, để có căn cứ triển khai sau ngày 20/10, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất về đi lại cho người dân và đảm bảo an toàn.

Phó Tổng cục trưởng TCĐBVN Phan Thị Thu Hiền cho biết, phương tiện vận tải không phải là nguồn lây lan dịch bệnh, mà do con người. Vì vậy, việc kiểm soát an toàn với người vận hành phương tiện, hành khách cần ưu tiên hàng đầu. Phương án vận tải hành khách bằng đường bộ thời gian tới sẽ dựa trên công bố dịch của các địa phương. Đơn cử, tuyến xe khách Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, hiện nay Hà Nội đang xác định là vùng xanh, trong khi TP Hồ Chí Minh vẫn là vùng đỏ, thì vận chuyển hành khách phải do sự trao đổi, thỏa thuận giữa hai địa phương.