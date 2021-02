Không dễ quản lý thị trường thực phẩm tự làm dịp Tết

Sản phẩm thịt bò “handmade” được quảng cáo trên mạng xã hội. Ảnh: N.H/Báo Tin tức

Các sản phẩm được rao bán chủ yếu là mứt dừa non dẻo kem tươi, mứt dừa đũa non dẻo trộn các vị trà xanh, va ni, lá nếp, cà phê, chanh leo, dâu tây. Hay như các mặt hàng gia truyền gồm: chả nấm, chả nem cua bể, mọc tôm, cánh gà rang muối, chả mực, cốt lẩu thái…. với nhiều mức giá hấp dẫn dẫn và được người bán khẳng định tất cả đều làm thủ công, không chất bảo quản, không chất phụ gia, không phẩm màu độc hại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, giò me có giá thấp nhất từ 180.000 – 350.000 đồng/kg; thịt bò khô có giá từ 800.000 – 900.000 đồng/kg; thịt trâu gác bếp có giá khoảng 900.00 đồng/kg, xúc xích, lạp sườn 170.000 – 200.000 đồng/kg. Hay các loại mứt như: mứt cà rốt, gừng dẻo giá 320.000 đồng/kg, mứt dừa, đu đủ hay mứt bí 290.000 – 320.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho biết, nếu thực phẩm bày bán tại các chợ, các siêu thị sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát khá kỹ lưỡng về vấn đề an toàn thực phẩm. Nhưng, riêng đối với các mặt hàng được bán theo hình thức online trên các trang mạng xã hội hiện không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý trong lĩnh vực này.