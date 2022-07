Kinh tế Kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm

(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 7.300 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.340 tỷ đồng, đạt hơn 58% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công khoảng 805/2.346 tỷ đồng, đạt hơn 34% so với thực nguồn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 10.360 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thu hút 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.360 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 148 triệu USD, bằng 54,8% kế hoạch và tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu hút được 785.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, tăng gần gấp 03 lần so với cùng kỳ năm trước với tổng doanh thu ước đạt 184 tỷ đồng, đạt hơn 73% kế hoạch. Tỉnh có thêm 01 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới./.

Thanh Tùng – Đức Thắng