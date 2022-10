Kinh tế Kon Tum xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư

(kontumtv.vn) – Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, đến hết tháng 9/2022, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Kon Tum xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy những nỗ lực của địa phương trong việc đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua.

Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là hơn 2.232 tỷ đồng đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là gần 850 tỷ đồng và ngân sách trung ương là hơn 1.382 tỷ đồng.

Đến ngày 20 tháng 9 năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân hơn 1.280 tỷ đồng, đạt 57,37% kế hoạch so với trung ương giao, đạt khoảng 52% trên thực nguồn kế hoạch địa phương giao. Tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh đạt 50,5% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 gần 213 tỷ đồng về số giải ngân tuyệt đối và cao hơn 8,9% về tỷ lệ giải ngân; đồng thời cao hơn 3,8% so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước là 46,7%.

Với tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh đạt 50,5%, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Kon Tum xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố./.

Thanh Tùng – Đức Thắng