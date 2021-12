Lắp camera giám sát đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp vận tải

Lợi ích lâu dài

Theo các chuyên gia giao thông, lắp camera giám sát giúp việc kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải và an toàn giao thông của lái xe, doanh nghiệp vận tải hiệu quả hơn. Khi ban hành quy định, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã đánh giá tác động, cũng như lợi ích lâu dài, như việc đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định và các hành vi gây mất an toàn giao thông, hạn chế tai nạn… được kiểm soát.

Bên cạnh đó, camera giám sát giúp quản lý minh bạch, những người tham gia quá trình vận tải sẽ tự giác thay đổi hành vi vi phạm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến người và phương tiện kinh doanh vận tải; hỗ trợ cơ quan chức năng trích xuất dữ liệu camera để phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn…

Ngoài ra, việc lắp camera giám sát sẽ đem lại lợi ích lâu dài khác cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải, giúp đơn vị quản lý tốt nguồn nhân lực, xây dựng và củng cố được thương hiệu trên thị trường; ngăn ngừa được các vi phạm của lái xe, phụ xe. Khi không may tai nạn xảy ra do lỗi của lái xe, việc đền bù và các chi phí phát sinh còn lớn hơn nhiều chi phí lắp camera giám sát. Nhìn tổng thể về kinh tế, việc lắp camera giám sát có thể là nguồn đầu tư ban đầu, nhưng giá trị được mang lại kéo dài trong nhiều năm.

Thượng tá Lê Huy Trí, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông (Học viện Cảnh sát nhân dân-Bộ Công an) cho biết, quy định của Chính phủ đã được ban hành, không thể không thực hiện. Trước tiên, cần đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp vận tải thấy và hiểu được tác dụng, lợi ích của việc lắp camera giám sát. Khi Nghị định đã đi vào cuộc sống, lực lượng chức năng, cơ quan quản lý bến xe, cơ quan cấp giấy tờ về kinh doanh vận tải vừa vận động, vừa hướng dẫn và vừa bắt buộc đối tượng liên quan phải thực hiện. Việc quản lý thực hiện trên tinh thần tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp vận tải chung tay đóng góp vào hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, nhưng cũng không để các hoạt động tự do gây mất an toàn giao thông.