Nếu dịch kiểm soát tốt, năm 2021 có thể giữ được đà xuất siêu. Ảnh: TTXVN.

Thông tin trên được ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều 30/9, tại Hà Nội.

Theo ông Trần Thanh Hải, vào quý II và quý III năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các trung tâm sản xuất lớn như Bắc Giang, Bắc Ninh, các tỉnh phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long…

“Riêng khu vực 19 tỉnh phía Nam đã tương đương 45% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Các tỉnh thành này chịu ảnh hưởng của dịch và giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến xuất khẩu”, ông Trần Thanh Hải cho biết.

Theo đó, sau 1 thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch, nhập siêu đã quay trở lại và đến thời điểm tháng 7, mức nhập siêu tương đối lớn, lên đến hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên đà nhập siêu này đã giảm dần, đến tháng 8 mức nhập siêu chỉ còn hơn 100 triệu USD và tháng 9, xuất siêu đã quay trở lại với con số khoảng 500 triệu USD.

Trong tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu vẫn ước đạt 240,5 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2021 ước đạt 26,5 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020.