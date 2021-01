Ngân hàng số giúp giảm chi phí giao dịch và gia tăng lợi nhuận

MB phát triển nền tảng số cho doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa các giao dịch. Ảnh: Thu Hoài

Chuyển đổi số đóng góp cho tăng trưởng

“Chuyển đổi số không còn là một khái niệm, mà là hành động cụ thể, quyết định sự sống còn, tồn vong của bất kỳ tổ chức nào, trong đó có các ngân hàng. Đó là lý do để các ngân hàng đã và đang chạy đua đầu tư công nghệ để chuyển đổi số”, ông Ngô Trí Long nhấn mạnh.

Đại diện ngân hàng MB cho biết: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngân hàng có nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như triển khai 5 đợt giảm lãi suất với số tiền lợi nhuận trích ra để hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là khoảng 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời hơn 105.000 khách hàng có dư nợ trên 75.000 tỷ đồng được giảm lãi suất với mức giảm từ 0,5 – 1,5%.

Để đảm bảo gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh trên, MB phải cắt giảm nhiều chi phí hoạt động với chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) giảm gần 2% so với năm 2019. “Nhờ chuyển đổi số, MB vẫn có mức tăng trưởng đột phá năm 2020 về số lượng khách hàng, đạt 90 triệu giao dịch điện tử, gấp 3 lần so với 2019 và 84,4% giao dịch trên kênh số. Hạn mức giao dịch qua ứng dụng công nghệ App của MB cao nhất thị trường, lên đến 15 tỷ nếu khách hàng sử dụng Digital OTP (phương thức xác thực trực tuyến nâng cao và được tích hợp ngay trên App của ngân hàng). Với các ứng dụng App MBBank, Biz MBBank, mô hình giao dịch tự động SmartBank, Smart RM của MB đã đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy mức tăng trưởng không kỳ hạn của khách hàng cá nhân gấp 2 năm 2019”, đại diện MB cho biết.

Theo VPBank, chiến lược số hóa của VPBank đang giúp tối ưu hóa vận hành, giảm thiểu chi phí, nâng cao trải nghiệm và gia tăng nền tảng khách hàng; doanh số giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử tăng gấp 2 lần so với 2019. Việc kiểm soát tối đa chi phí kết hợp với áp dụng số hóa đã giúp chi phí hoạt động hợp nhất được kiểm soát giảm 7,7% so với 2019. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất giảm mạnh còn 29,2% so với 33,9% cuối 2019, ở nhóm tốt nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.

VPBank hiện là một trong những ngân hàng tích cực phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ xây dựng phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Theo đó, người dân có thể kết nối và thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG một cách thuận tiện với VPBank, tạo bước ngoặt trong việc cải cách thủ tục hành chính, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và xã hội như: Tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho dân; đồng thời tăng tính minh bạch trong thu ngân sách.

Đề cập về tăng tốc chuyển đổi số, ông Huỳnh Ngọc Huy – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết: LienVietPostBank đang xây dựng dịch vụ số, kết hợp triển khai việc số hóa hoạt động bán hàng. “Trong 3 – 5 năm tới, LienVietPostBank sẽ tiếp tục từng bước số hóa các hoạt động nghiệp vụ, gồm số hóa các quy trình thực hiện, đào tạo nâng cao năng lực cho nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số”, ông Huỳnh Ngọc Huy cho biết.

Theo lãnh đạo LienVietPostBank, với LienViet24h, khách hàng có thể giao dịch và quản lý tài khoản/thẻ mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến ngân hàng. LienViet24h luôn đặt vấn đề bảo mật lên hàng đầu khi sử dụng nhiều vòng bảo mật giúp người dùng an tâm hơn khi trải nghiệm dịch vụ. Năm 2021, ngân hàng phấn đấu sẽ có thêm 600.000 khách hàng đăng ký sử dụng LienViet24h, đến năm 2025 có khoảng 5 triệu khách hàng sử dụng LienViet24h.

Giảm chi phí vận hành đáng kể từ ngân hàng số

Theo ông Ngô Trí Long, thông thường mỗi năm, 1 ngân hàng truyền thống trung bình chỉ mở được khoảng 5 – 6 phòng giao dịch, trong khi mô hình ATM hay LiveBank (hoạt động gần như 1 phòng giao dịch tự động) lại không bị giới hạn về tốc độ mở và thời gian phục vụ (24/7). Hay như đối với ứng dụng tiết kiệm tốc độ tăng trưởng khách hàng so với 1 chi nhánh truyền thống là 100 lần (khoảng 70.000 – 80.000 khách hàng mới/tháng), năng suất huy động cũng tăng đáng kể, khoảng 150 tỷ đồng/tháng…