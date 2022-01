Kinh tế Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2021

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Theo Bộ Tài chính, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, song với sự linh hoạt, chủ động trong điều hành, vừa triển khai các giải pháp thu ngân sách, vừa tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính-ngân sách. Thu NSNN năm 2021 ước đạt hơn 1.560 nghìn tỷ đồng, vượt 219.900 tỷ đồng so với dự toán. Các nhiệm vụ chi NSNN năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể, chi NSNN năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phát sinh theo tiến độ thực hiện của đơn vị sử dụng ngân sách; ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn. Ngoài ra, trong năm 2021, Bộ Tài chính đã kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục tái cơ cấu nợ công theo hướng bền vững.

Bộ Tài chính xác định, năm 2022 tiếp tục điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội./.

Thanh Tùng – Đức Thắng