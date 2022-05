Kinh tế Người dân huyện Tu Mơ Rông phấn khởi thu hoạch lúa ST25

(kontumtv.vn) – Sau gần 5 tháng gieo trồng, thời điểm này bà con huyện Tu Mơ Rông đang thu hoạch lúa ST25 vụ Đông – Xuân. Ai nấy đều phấn khởi vụ lúa mới ST25 đầu tiên thành công. Đây là giống lúa giá trị cao, được đánh giá cho chất lượng gạo “ngon nhất thế giới”.

Vụ Đông- Xuân (2021-2022), xã Đăk Na xuống giống được 80ha lúa với 9ha lúa ST25. Trong đó, 3ha lúa ST25 được huyện hỗ trợ giống, còn lại xã đầu tư. Dù diện tích chưa lớn nhưng là nỗ lực của xã về vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông A Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông cho biết về quá trình đồng hành cùng người dân khi triển khai mô hình: “Giống lúa ST 25 đòi hỏi phải đúng kĩ thuật, biện pháp trong quá trình canh tác. Ở đây,nhận thức của bà con còn hạn chế, vừa rồi xã cũng phân công cán bộ chuyên môn gắn bó với bà con làm sao theo dõi công trình từ khâu chuẩn bị đất,gieo giống, bón phân rồi, từ đầu đến cuối, xã đã sát sao rồi giúp cho người dân thực hiện cái mô hình này”.

Thay cho giống lúa địa phương, vụ Đông – Xuân năm nay, gia đình anh A Piếu ở thôn Lê Văng, xã Đăk Na trồng gần 4 sào lúa ST25. Trân trọng số giống mới được hỗ trợ, anh chăm sóc ruộng lúa rất kĩ, cẩn thận từ khâu cấy, thăm đồng để phòng chống sâu, bệnh hại. Nhờ vậy, diện tích lúa của gia đình sinh trưởng khá trội so với các hộ lân cận. “Năm nay là năm đầu tiên gia đình tôi trồng vụ Đông Xuân ST25 thì cảm nhận thấy sự sinh trưởng của ST 25 cao hơn so với giống cũ của bà con trồng trước, sâu bệnh ít hơn, sự sinh trưởng ngắn hơn so với giống địa phương trước đây”, anh A Piếu cho biết sự khác biệt của lúa ST25 so với giống lúa cũ.

Thời gian sinh trưởng đến khi thu hoạch của lúa ST25 ngắn hơn giống lúa địa phương khoảng 1,5 tháng. Do lúa này dễ rụng hạt nên bà con nơi đây đang tập trung thu hoạch với phương châm “lúa chín đến đâu gặt đến đấy”. Trên cánh đồng thôn Măng Tá, xã Đăk Na, mọi người hối hả gặt lúa, gom lúa, tuốt lúa và đóng bao. Mỗi người một tay, tạo không khí ngày mùa phấn phởi. Bà Y Hin ở thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông nói: “Mình thu hoạch lúa mới mừng lắm, vui lắm mình thu hoạch lúa mới, sang năm trồng tiếp”.

Vụ Đông – Xuân (2021-2022) là vụ đầu tiên huyện Tu Mơ Rông triển khai trồng thí điểm giống lúa ST25 trên diện rộng. Cụ thể, có trên 31ha với hơn 230 hộ tham gia. Thời gian qua, thời tiết lạnh, mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến năng suất. Hiện nay huyện đã thu hoạch gần 50% diện tích lúa ST25, bình quân năng suất đạt từ 3 đến 4 tấn/ha. Những hạt lúa chín vàng như minh chứng cho thành quả lao động của người dân và hiệu quả bước đầu của mô hình. Ông Lâm Văn Chung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông cho biết, huyện kỳ vọng giống lúa mới ST25 sẽ phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá; dần thay thế được giống lúa địa phương bị thoái hoá, năng suất kém; giúp người dân nâng cao thu nhập. “Qua quy trình sản xuất giống lúa mới thì nhận thấy rằng cái lúa ST 25 này về cơ bản, bước đầu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương trên cơ sở trong vụ Đông Xuân 2021-2022 đây, thu hoạch mà để đánh giá chính xác nếu nó đạt vượt nhiều so với giống lúa tại chỗ thì Trung tâm chúng tôi đã tham mưu huyện, phối hợp với các xã để thực hiện nhân rộng cái giống lúa này ra”, ông Chung cho hay.

Giống lúa mới ST25 có chất lượng, giá trị cao nhưng yêu cầu kĩ thuật canh tác phải đảm bảo đúng quy trình. Để giống lúa ST25 hiệu quả hơn trong vụ mùa tới, người dân huyện Tu Mơ Rông vừa tranh thủ thu hoạch, vừa bắt tay vào khâu chuẩn bị đất./.

Cát Tiên – Công Luận