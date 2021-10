Kinh tế Nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà gặp khó vì bị giảm huy động công suất điện

(kontumtv.vn) – Vừa qua, nhiều nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh đã gửi đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, ngành Điện lực… để tháo gỡ những khó khăn trong việc Công ty Điện lực Kon Tum thông báo dự kiến giảm huy động gần 60% công suất điện của các dự án ĐMTMN đến hết năm 2021.

Theo thư gửi của Công ty Điện lực Kon Tum đến các nhà đầu tư ĐMTMN trên địa bàn tỉnh vào ngày 20/9, ngành Điện lực thông báo việc giảm huy động công suất điện của các dự án ĐMTMN dự kiến lên đến gần 60%. Điều này khiến các nhà đầu tư bất bình bởi mức giảm quá lớn, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Theo các nhà đầu tư, đa phần các dự án ĐMTMN vốn đầu tư chủ yếu là từ nguồn vốn vay ngân hàng, hằng tháng, tiền lãi, tiền nợ gốc là rất cao, chưa kể các chi phí vận hành, bảo dưỡng, thuê nhân công… nên việc giảm huy động công suất điện lên gần 60% sẽ khiến các nhà đầu tư thua lỗ nặng. Ông Phạm Nguyễn Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Smart Home, xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum cho biết: “Theo tính toán của chúng tôi thì một ngày doanh thu phải đạt từ 8 triệu trở lên thì mới đủ chi phí trang trải cho tiền lãi vay, nợ gốc, lương công nhân, chi phí vận hành hệ thống. Tuy nhiên nếu mà lịch tiết giảm quá nhiều dày đặc và tần suất tiết giảm nhiều thì chắc chắn là doanh thu sẽ không đủ để trang trải. Đó là những áp lực rất lớn cho nhà đầu tư, đặc biệt là trong 3 năm đầu hoạt động.”

Đơn cử như Công ty TNHH MTV Little Tuscany ở xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum. Số tiền đầu tư cho dự án điện mặt trời của công ty là gần 16 tỷ đồng, trong đó, hơn 1 nửa là từ vốn vay ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Công ty cho biết, doanh thu từ việc bán điện mỗi tháng của công ty đạt trung bình khoảng 225 triệu đồng. Nhưng nếu giảm huy động công suất điện xuống 60% theo thông báo của ngành Điện lực thì doanh thu chỉ còn khoảng 135 triệu đồng/tháng, trong khi tiền lãi ngân hàng, tiền trả nợ gốc và các chi phí vận hành, bảo dưỡng… của công ty hằng tháng là từ 150 triệu – 170 triệu đồng. Do đó, nếu việc giảm huy động công suất điện triển khai trong thời gian dài, công ty sẽ phá sản. Bà Nguyễn Thị Nhung cho rằng: “Chẳng có một dự án nào mà lợi nhuận lên đến 60% cả, thế thì cái việc giảm 60% doanh thu này chắc chắn là lỗ rồi, mà thậm chí là phá sản, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh này. Giai đoạn đầu các anh làm dự án đầu tư cũng biết là lợi nhuận một tháng chỉ có 10 – 15% thôi, cho nên cũng cần phải xem xét lại, chứ 60% thì chắc chắn là phá sản rồi”.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Công ty Điện lực Kon Tum đã thực hiện việc cắt giảm từ 10 – 15 % công suất điện của các dự án ĐMTMN. Hầu hết các nhà đầu tư đều sẵn sàng chia sẻ và tuân thủ lịch cắt giảm công suất điện. Việc Công ty Điện lực Kon Tum đơn phương thông báo giảm huy động công suất điện gần 60% khi chưa bàn bạc, thống nhất với các nhà đầu tư ĐMTMN khiến các nhà đầu tư rất bất bình. Bên cạnh đó, thời gian cắt giảm điện được Công ty Điện lực Kon Tum thông báo là luân phiên, thực hiện từ 8h30 đến 15h trong ngày cũng khiến các nhà đầu tư ĐMTMN gặp khó bởi đây là thời gian thu năng lượng nhiều nhất, và sẽ chịu thiệt hại nếu lịch cắt giảm điện đúng vào ngày nắng to.

Lý giải về việc cắt giảm huy động công suất điện của các dự án ĐMTMN trên địa bàn, ông Đỗ Văn Giáp, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, công ty thực hiện theo kế hoạch huy động nguồn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Miền Trung. Nguyên nhân của việc cắt giảm là do ảnh hưởng của của dịch Covid-19, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh bị đình trệ dẫn đến phụ tải của hệ thống điện giảm mạnh. Do đó, xảy ra tình trạng thừa nguồn trên hệ thống, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hệ thống điện. Ông Đỗ Văn Giáp cho biết thêm: “Qua các ý kiến của các chủ đầu tư thì công ty cũng đã ghi nhận, tổng hợp, báo cáo cho Tổng công ty và Tổng công ty cũng đã báo cáo Tập đoàn điện lực Việt Nam. Thì qua đó, tập đoàn cũng có sự điều chỉnh về tăng công suất huy động của dự án ĐMTMN. Đồng thời, khi nền kinh tế phục hồi, phụ tải tăng lên thì sẽ tăng huy động ĐMTMN.”

Hiện tại, các nhà đầu tư ĐMTMN trên địa bàn tỉnh mong muốn phía Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức gặp mặt để thảo luận, thống nhất các phương án về phương thức tiết giảm, mức độ giảm… nhằm sớm tháo gỡ những khó khăn, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của các dự án ĐMTMN./.

Đăng Huy – Ngọc Chí