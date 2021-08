Kinh tế Nhiều nông sản giảm giá

(kontumtv.vn) – Trong tháng 8, các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh hiện đang được thu mua chủ yếu là mủ cao su và các loại trái cây. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, năng suất và giá cả các loại nông sản này đang có sự biến động mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, giá mủ cao su tại thành phố Kon Tum đang dao động ở mức từ 30.000 – 32.000 đồng/độ, tăng 8 giá so với đầu năm và tăng 10 giá so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, theo các chủ cơ sở thu mua, dù giá mủ tăng nhưng sản lượng mủ cao su nay năm lại thấp hơn so với năm ngoái. Chị Lê Thị Anh Tâm ở thôn Tân An, xã Ia Chim cho biết năm ngoái 1 ha cao su thu được 50 – 60 kg mủ, còn năm nay chỉ thu được 30 – 40 kg mủ.

Mọi năm, đây là thời điểm các mặt hàng trái cây trên địa bàn tỉnh được xuất đi khá nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 dẫn đến giá các loại nông sản này cũng giảm mạnh, cụ thể là sầu riêng. Chị Nguyễn Thị Mai cho biết: “Năm ngoái, sản lượng sầu riêng cũng cao hơn năm nay, giá cả cũng được hơn năm nay, cắt già thì được 50.000 đồng/kg. Năm nay sản lượng đã ít nhưng mà giá cả bây giờ thương lái vào cắt xanh thì chỉ còn khoảng trên 30.000 đồng/kg”. Ngoài sầu riêng, một số loại trái cây như mít Thái, bơ…vốn có thị trường tiêu thụ mạnh, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam nay cũng bị hạ giá, thậm chí phải cắt bỏ. Chị Lê Thị Anh Tâm cho hay: “Trái cây mít thì năm ngoái là bán từ 10.000 – 15.000 đồng/kg, mà năm nay là không có giá luôn. Không bán được luôn chứ không phải không có giá. Bơ thì năm nay tôi không bán được một ngàn bơ nào hết. Hỏi buôn lái thì họ lắc đầu nói không có đầu ra nên không có mua được nên là tôi bỏ luôn.”

Nhìn chung, từ tháng 7/2021, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, giá cả một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu giảm sâu vì không thể xuất đi. Trước tình hình dịch có nguy cơ tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp như hiện nay, người nông dân mong muốn chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, để đảm bảo nguồn vốn tái đầu tư cho mùa vụ sau./.

Hơ Jan – Thanh Hà