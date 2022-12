Kinh tế Nỗi niềm người trồng cà phê

(kontumtv.vn) – Trong những ngày này, người dân trồng cà phê trên địa bàn huyện Kon Rẫy đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Cà phê năm nay tuy được mùa, giá đầu mùa tăng nhưng cuối mùa lại giảm khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.

Gia đình chị Đoàn Thị Mến ở thôn 3, thị trấn Đăk Rve có 2ha cà phê kinh doanh năm thứ 6, hiện đang bước vào thu hoạch rộ. Năm nay gia đình chị đầu tư phân bón, chăm sóc đúng quy trình nên vườn cà phê phát triển tốt, quả to mọng và chắc hạt. Ước sản lượng cà phê thu hoạch năm nay của gia đình chị tăng gấp đôi so với mọi năm. Tuy nhiên, vì chi phí phân bón đầu tư chăm sóc cho mùa cà năm nay tăng gấp đôi so với mọi năm nhưng giá cà phê lại không ổn định, khiến chị lo lắng: “Cà phê thì được mùa nhưng mà giá cả thấp quá, công cán mình bỏ ra, phân thì nó đắt quá, mùa này được mùa mà không được giá, phân đắt người dân làm ăn thua lỗ. Bà con cũng mong muốn Chính phủ điều chỉnh được giá cả phân bón hợp với nông sản của bà con bán ra, để cho họ làm ăn có lời lãi chút chứ cứ như thế này thì dân khổ lắm.”

Cùng cảnh ngộ như chị Mến, gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở cùng thôn, có diện tích cà phê kinh doanh lớn đang trong thời gian thu hoạch. Nhưng vì giá cả xuống thấp hơn đầu mùa nên thay vì bán cà phê tươi, gia đình chọn phương án phơi khô sau khi thu hoạch để bán cho thương lái nhằm tăng thêm nguồn thu để bù vào khoản chi phí cho quá trình đầu tư chăm sóc một năm qua.

Huyện Kon Rẫy hiện có khoảng 825 ha cà phê, trong đó cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh 513 ha, riêng ở thôn 3, thị trấn Đăk Rve có tổng diện tích 265ha cà phê. Thời gian qua, giá vật tư phân bón liên tục tăng cao, trong khi giá thu mua cà phê không ổn định khiến cho nhiều người trồng cà phê lo lắng. Anh Nông Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Đăk Rve cho biết: “Đến giờ phút này, chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân tăng cường công tác chăm sóc những cây cằn cỗi cũng như những cây thay thế, tái canh cây cà phê trên địa bàn thị trấn, khuyến khích bà con bón phân hữu cơ và phân vi sinh cho việc đầu tư bớt đi, tăng sản lượng để bà con tiếp tục duy trì diện tích trên địa bàn thị trấn.”

Để bà con nhân dân trên địa bàn an tâm duy trì chăm sóc diện tích cà phê hiện nay, người dân rất cần những chính sách bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là nguồn vật tư phân bón để có điều kiện chăm sóc và phát triển kinh tế bằng chính loại cây trồng này./.

CTV Y Nhàn – Thành Trung