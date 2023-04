Kinh tế Nông dân tranh thủ thu hoạch diện tích mì cuối vụ

(kontumtv.vn) – Tranh thủ cơn mưa đầu mùa làm mềm đất, bà con nhân dân trên địa bàn huyện Kon Rẫy thu hoạch mì cuối vụ, niên vụ 2022-2023 để chuẩn bị đất xuống giống vụ tiếp theo.

Việc thu hoạch mì cuối vụ năm nay thuận lợi hơn so với mọi năm do những cơn mưa đầu mùa làm đất tơi xốp hơn, đồng thời giá cả tăng cao hơn so với mọi năm nên bà con rất phấn khởi. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn gần 1.300 ha mì cuối vụ, bà con nhân dân đang thu hoạch, ước năng suất 15-20 tấn /ha. Với giá cả hiện nay hơn 2.800 đồng/kg, bà con có nguồn thu trung bình từ 45 – 55 triệu đồng/ha.

Cây mì mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trên địa bàn. Với giá cả ổn định như hiện nay, người dân sẽ chú trọng trồng và chăm sóc loại cây này góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế tại địa phương./.

CTV Y Nhàn – Hữu Huy