Nuôi heo bền vững theo hướng VietGAHP

(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, mặc dù giá thịt heo rất cao, nhưng ít người chăn nuôi dám mạnh dạn đầu tư bởi dịch tả heo châu Phi còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, để tái đàn an toàn thì chăn nuôi bền vững theo hướng VietGAHP là giải pháp hữu hiệu nhằm áp dụng các quy định trong tái đàn, kiểm tra nguồn gốc heo giống và áp dụng biện pháp an toàn sinh học vào chăn nuôi.

Với mong muốn mang đến những sản phẩm thịt heo sạch, an toàn cung cấp cho người tiêu dùng, những năm trước đây, gia đình chị Phạm Thị Tuyến ở xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy đã nghiên cứu và phát triển mô hình nuôi heo theo hướng hữu cơ. Tuy nhiên, mô hình của gia đình chị vẫn chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận chuẩn hữu cơ bởi chưa có quy trình kỹ thuật chính xác cũng như chưa có đơn vị chuyên cung cấp các loại rau, củ đảm bảo an toàn. Việc phát sinh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài rất cao.

Tháng 2/2020, Hợp tác xã Chăn nuôi và trồng trọt Tuyến Hiền (thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) được thành lập và chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi thịt heo an toàn theo hướng VietGAHP. Với sự hỗ trợ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum, HTX đã liên kết với gia đình chị Nguyễn Thị Tám ở thôn Kon Kơ Pắt, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum xây dựng mô hình chăn nuôi thịt heo an toàn theo hướng VietGAHP có quy mô 3000 con mỗi năm. Chị Phạm Thị Tuyến, Giám đốc HTX Chăn nuôi và trồng trọt Tuyến Hiền nói: “Tôi cũng muốn làm theo cái tâm của mình, trước đây mình nuôi hữu cơ để có an toàn cho khách hàng, nay VietGAHP cũng thế. Thay vì cho ăn công nghiệp nhưng phải đúng từng giai đoạn, từng tiêu chuẩn để không có thuốc kháng sinh và thịt nó được ngon hơn, tốt hơn”.

Chăn nuôi theo chuẩn VietGAHP yêu cầu chủ trang trại phải đầu tư theo hệ thống khép kín. Trong đó, hệ thống chuồng trại được lắp đặt camera giám sát 24/24, máy khử trùng, hệ thống làm mát, hệ thống màng che không cho các tác nhân lây bệnh có thể xâm nhập, nguồn nước hợp vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng về vệ sinh môi trường. Trong quá trình nuôi, cần đảm bảo heo có nguồn gốc rõ ràng, thức ăn mua ở những nơi uy tín, có kiểm định về chất lượng, tiêm thuốc phòng bệnh đúng thời điểm, phun khử trùng định kỳ và ghi chép nhật ký chăn nuôi hằng ngày. Anh Đặng Quốc Oai, chuyên viên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum cho biết: “Chăn nuôi theo VietGAHP có mấy cái lợi, đó là mình kiểm soát được đầu vào nguồn thức ăn, con giống, nước và chăn nuôi sẽ đảm bảo được chất lượng, an toàn dịch bệnh. Trong quá trình chăn nuôi giám sát được chất lượng của con heo, định kỳ phun khử trùng, tiêm phòng theo lịch sẽ giám sát được chất lượng chăn nuôi”.

“Tôi được sự quan tâm của Chi cục rất nhiều, từ con giống, thức ăn, thuốc kháng sinh, hơn nữa được hỗ trợ làm giấy chứng nhận VietGAHP. Từ khi chăn nuôi VietGAHP này trại của chúng tôi cũng được nhiều người biết tới hơn, cũng vào được các siêu thị và những cửa hàng an toàn. Chị Phạm Thị Tuyến nói.

Hiện nay, sản phẩm thịt heo an toàn của HTX Chăn nuôi và trồng trọt Tuyến Hiền và hộ gia đình chị Nguyễn Thị Tám và đã có mặt tại siêu thị Co.opmart. Sản phẩm chăn nuôi được sản xuất phù hợp Quy trình thực hành chăn nuôi tốt tại Việt Nam gọi tắt là VietGAHP được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và đánh giá cao. Anh Đặng Quốc Oai cho biết: “Cho đến nay, các trang trại, các tổ chức, cá nhân được hướng dẫn thực hiện thì dần dần họ nhận thức được lợi ích của việc tuân thủ quy trình, áp dụng ngày càng tốt hơn. Đầu ra cho sản phẩm từ đó có thương hiệu, uy tín, khách hàng tìm tới mua nhiều hơn”.

Những năm gần đây, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải gồng mình chống đỡ dịch tả heo châu Phi thì những trang trại chăn nuôi tập trung được sản xuất phù hợp tiêu chuẩn VietGAHP, an toàn sinh học thể hiện được ưu thế với độ an toàn cao, được thị trường tin tưởng lựa chọn hàng đầu. Trong thời gian tới, việc phát triển những mô hình chăn nuôi tập trung an toàn theo hướng VietGAHP sẽ tạo nên triển vọng về tạo dựng một môi trường chăn nuôi an toàn, hiệu quả.

