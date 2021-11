Kinh tế Phát triển dược liệu dưới tán rừng chậm tiến độ

(kontumtv.vn) – Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Dự án phát triển dược liệu dưới tán rừng, huyện Kon Plông có 13 dự án đăng ký được UBND tỉnh chấp thuận cho chủ trương đầu tư. Trong đó có 6 dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của các dự án còn chậm so với kế hoạch đăng ký.

HTX Nông nghiệp Tuyết Sơn ở xã Măng Cành là một trong những đơn vị đăng ký đầu tư phát triển dược liệu dưới tán rừng trên địa bàn huyện Kon Plông. Năm 2018, HTX được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, cho thuê đất và cho thuê rừng, với tổng diện tích được giao là 37 ha đất và rừng. Hiện nay, đơn vị chỉ mới trồng được 2 ha so với kế hoạch đăng ký 3 ha trong năm 2021. Theo anh Trần Quốc Toản, đại diện HTX Nông nghiệp Tuyết Sơn, hiện nay HTX đã cơ bản là tạo dựng được hạ tầng thiết yếu để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, công tác điều hành. Về kế hoạch trồng dược liệu dưới tán rừng, cho đến hiện tại HTX đã triển khai được hạng mục chính, đó là sâm Đương quy và Hồng đẳng sâm. Dự kiến trong quý IV của năm 2021 HTX sẽ triển khai các kế hoạch khảo nghiệm trồng sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên kế hoạch này chưa được triển khai thực hiện.

Tương tự, tại Khu NNUDCNC Măng Đen, các đơn vị đăng ký đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM nên khi dịch Covid -19 bùng phát, mọi hoạt động đầu tư, sản xuất tại đây đều phải tạm dừng. Ông Phạm Thanh, Trưởng BQL Khu NNUDCNC Măng Đen cho biết: “Hiện tại trong Ban có 2 doanh nghiệp đăng ký trồng dược liệu dưới tán rừng. Có doanh nghiệp đăng ký có 2 năm, có doanh nghiệp 3 năm. Bước đầu doanh nghiệp cũng đã triển khai một số công tác trồng dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên do ảnh hưởng Covid-19, doanh nghiệp không đưa được nhân công, không đưa được thiết bị, không đưa được điều kiện để ra để mà trồng, thì chậm tiến độ so với đề án người ta xây dựng ban đầu.”

Trên địa bàn huyện Kon Plông hiện có 13 dự án đăng ký đầu tư trong lĩnh vực trồng dược liệu dưới tán rừng, trong đó có 6 dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, do các dự án mới trồng thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp nên diện tích triển khai trồng dược liệu dưới tán rừng đạt rất thấp, mỗi đơn vị trồng khoảng 2 – 5 ha và chỉ mới chú trọng đầu tư dược liệu ở diện tích thuê đất không có rừng. Lý giải cho sự chậm trễ này, ông Trương Ngọc Tuyền, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kon Plông cho biết: “Thời gian mà đăng ký đầu tư thì cũng mới, vừa có chủ trương chấp nhận chủ trương đầu tư năm 2019 – 2020 thì cũng ngắn; thứ hai nữa là sau khi có chủ trương chấp nhận chủ trương đầu tư cũng như là quyết định giao đất, cho thuê đất, cho thuê rừng thì lại vướng dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn. Do đó, hiện nay là đa số các tiến độ mà sản xuất các dự án phát triển dược liệu dưới tán rừng tương đối chậm so với kế hoạch của các doanh nghiệp, cũng như là chủ trương đầu tư của tỉnh.”

Đến cuối năm 2021, diện tích trồng dược liệu dưới tán rừng từ các dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông ước khoảng 30ha, chiếm 10% diện tích rừng được thuê. Hiện nay, các dự án mới bước đầu triển khai trồng, chưa có thu hoạch nên chưa đánh giá được hiệu quả dự án mang lại./.

Hơ Jan – Thanh Hà