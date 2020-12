Kinh tế Rau an toàn – Hướng đi bền vững cho ngành Nông nghiệp

(kontumtv.vn) – Hiện nay, bữa cơm của gia đình Việt không chỉ dừng lại ở tiêu chí ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn phải đảm bảo sạch, an toàn thì người sản xuất cũng dần thay đổi phương thức trồng trọt. Những người nông dân với hàng chục năm kinh nghiệm làm rau theo phương pháp truyền thống nay đã thay đổi tư duy, lựa chọn sản xuất rau theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Trồng rau, nghề gắn bó với gia đình ông Phan Lương ở thôn Hoà Bình, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy gần 40 năm nay. Trước đây, với uy tín của gia đình, người dân quanh vùng vẫn tìm đến gia đình ông để mua rau. Tuy nhiên, để sản phẩm của gia đình có thể vươn ra thị trường thì trồng rau theo phương pháp truyền thống không còn đủ sức cạnh tranh. Qua quá trình tìm hiểu khắp các trang báo, truyền hình, ông nhiều lần suy nghĩ phải thay đổi phương pháp sản xuất nhưng ở độ tuổi gần 70, tiềm lực kinh tế cũng không đủ mạnh nên không thể tự mình làm được điều đó.

Tháng 7/2020, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum đã khảo sát và lựa chọn vùng trồng rau của thôn Hoà Bình, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy để hỗ trợ chuyển đổi mô hình trồng rau an toàn. Ông Phan Lương cùng 4 hộ gia đình lân cận đã liên kết thành Tổ hợp tác Sản xuất rau củ quả an toàn xã Sa Nghĩa. Anh Đặng Quốc Oai, chuyên viên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum nói: “Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đơn vị cũng đã đi khảo sát địa bàn ở các địa phương và chọn lựa những vùng sản xuất rau tập trung và phù hợp với vùng sản xuất rau an toàn của địa phương sẽ chọn vùng có mẫu đất, mẫu nước đạt an toàn các chỉ tiêu sẽ hướng dẫn họ thành lập các tổ hợp tác liên kết sản xuất rau để tiêu thụ”.

“Cái lợi của tổ hợp tác thứ nhất không ảnh hưởng đến sức khoẻ của người làm, thứ hai đem ra bán không ảnh hưởng cộng đồng người mua, thứ ba không ảnh hưởng môi trường. Chúng tôi học, làm theo sinh học là chính, phân sinh học, các loại chế phẩm sinh học để an toàn trên rau, đảm bảo bán tại chợ Sa Thầy và trưng bày mặt hàng để bán”. Ông Phan Lương, Tổ trưởng Tổ hợp tác Sản xuất rau củ quả an toàn xã Sa Nghĩa chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum, tổ hợp tác đã chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất rau theo chương trình VietGAP. Trên tổng diện tích 3,5 ha, Tổ hợp tác đã được hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà lưới, giống, phân bón, kệ trưng bày, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, dụng cụ nhà sơ chế và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Hiện nay, hơn 10 loại rau, củ, quả đã được 5 hộ gia đình phân chia nhau trồng theo quy trình kỹ thuật đã được tập huấn. Sản phẩm rau VietGAP đưa ra thị trường có giá bán cao hơn rau sản xuất theo phương pháp truyền thống 1,5 lần. Chị Vi Thị Hồng Cam, khách hàng thôn Hoà Bình, xã Sa Nghĩa nói: “Rau chuẩn VietGAP có giá cao hơn nhưng bữa nay mình vì sức khoẻ cho nên chọn mua những sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khoẻ chứ giá cả cao hơn tý cũng không có vấn đề gì”.

Anh Đặng Quốc Oai, chuyên viên Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum cho biết: “Hiệu quả ban đầu của tổ hợp tác là bà con đã liên kết với nhau và nắm bắt được tiêu chuẩn kỹ thuật của quá trình sản xuất rau VietGAP, sản xuất rau an toàn và ý thức của mỗi thành viên trong tổ hợp tác được nâng cao, sản phẩm được đón chào rất tốt trên thị trường. Đơn vị có phối hợp với Phòng Nông nghiệp và UBND huyện Sa Thầy tổ chức hội nghị kết nối để đưa sản phẩm vào bếp ăn tập thể trường học và cung ứng cho nhân dân trên địa bàn”.

Sản xuất nông sản theo hướng an toàn, chuẩn quy trình kỹ thuật là xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp. Bởi, sản phẩm an toàn mang đến lợi ích cho người sản xuất, người tiêu dùng và kể cả môi trường sống. Hi vọng, Tổ hợp tác Sản xuất rau củ quả an toàn xã Sa Nghĩa sẽ tạo tiền đề cho việc hình thành vùng sản xuất rau an toàn đạt chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện Sa Thầy trong thời gian tới.

Nguyễn Thu – Thanh Thái