Tạm dừng hoạt động 33 trung tâm đăng kiểm trên cả nước

Trong số này có 30 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, 1 trung tâm đăng kiểm do vấn đề về nhân sự, 1 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, 1 trung tâm đăng kiểm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và 1 trung tâm đăng kiểm do thu hồi đất.

Một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Danh sách các trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động gồm: 1906D Phú Thọ, địa chỉ Khu Hóc Tranh, xóm Mai, xã Trưng Vương, TP Việt Trì (Phú Thọ); 2801S Hoà Bình, địa chỉ Km 71+100 – Quốc lộ 6 – phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình).

Tại Hà Nội, dừng hoạt động các trung tâm: 2901S địa chỉ Số 454 Phạm Văn Đồng – Từ Liêm; 2901V địa chỉ Km 15+200 Quốc lộ 1A, Thôn Yên Phú – Xã Liên Ninh – Thanh Trì; 2903S địa chỉ Số 3 Lê Quang Đạo – Mỹ Đình – Nam Từ Liên; 2906V địa chỉ Km 4 – Đường 70 – Xã Tam Hiệp – Thanh trì; 2909D địa chỉ Số 685, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai; 2914D địa chỉ Cụm CN Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai; 2918D địa chỉ Km2+100, đường tránh QL32, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây; 2923D địa chỉ Km25, Quốc lộ 6, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ; 2929D địa chỉ Số 115. tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; 3301S địa chỉ Km15 – Quốc lộ 6 – Hà Đông; 3302S địa chỉ Phường Quang Trung – thị xã Sơn Tây.