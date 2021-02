Thị trường nông sản trong nước tuần qua: Giá cà phê, tiêu tăng mạnh

Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, giá tiêu tuần qua đã có sự tăng khá mạnh. Theo Tintaynguyen, giá tiêu ngày 27/2 trong khoảng 53.000 – 55.500 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Giá cà phê tăng do lạc quan về giá thế giới và nguồn cung hạn chế khi nông dân giữ hàng với hy vọng giá có thể tăng tiếp.

Theo Diễn đàn của người làm cà phê, giá cà phê ở khu vực Tây Nguyên trong tuần qua tăng khá mạnh so với cuối tuần trước. Giá cà phê ngày 27/2 dao động ở mức 32.400 – 32.900 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg. Trong tuần, thậm chí có thời điểm giá cà phê đã lên vượt mốc 33.000 đồng/kg.

Hiện, chỉ tính riêng giá lúa ST25 được sản xuất trên đất lúa – tôm tại địa phương đã được thu mua trên mức 9.000 đồng/kg, trong khi số lượng lúa rất có hạn. Bên cạnh đó, giá lúa ST24 cũng tăng cao, bình quân tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg so với năm trước.

Tại Cà Mau, hiện giá lúa được thu mua tại ruộng dao động từ 6.400 – 6.500 đồng/kg, cao hơn so với cùng kỳ 1.300 – 1.500 đồng/kg. Xu hướng của người tiêu dùng hiện nay là rất quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, do đó, các dòng gạo ST24, ST25 rất được ưa chuộng.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, có một số địa phương thu hoạch lúa Đông Xuân đầu vụ. Với giá bán cao nhất từ trước tới nay, nông dân Hậu Giang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui lớn. Theo nông dân, vụ Đông Xuân 2020 – 2021 gặp thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, nước lũ năm 2020 cao hơn mọi năm, nên đất nhận được nhiều phù sa. Do đó, năng suất vụ Đông Xuân năm nay tăng từ 300 – 400 kg/công (1.000 m2) so với vụ Đông Xuân 2019 – 2020.

Bên cạnh đó, giá một số mặt hàng gạo tại An Giang thì giữ ổn định. Giá gạo thường dao động ở mức 10.500 – 11.500 đồng/kg, gạo Jasmine 16.000 đồng/kg, gạo Nhật 24.000 đồng/kg, nếp từ 13.000 – 14.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 19.500 đồng/kg,… tấm thường 12.500 đồng/kg, tấm thơm 13.500 đồng/kg.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá lúa gạo trên địa bàn tỉnh trong tuần qua nhìn chung có xu hướng tăng nhẹ từ 100 – 200 đồng/kg. Giá lúa tươi thường tại tỉnh dao động từ 7.000 – 7.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Một số loại lúa chất lượng cao như OM cũng tăng từ 100 – 200 đồng/kg, đạt từ 7.000 – 7.200 đồng/kg; các loại lúa chất lượng cao như lúa Nhật đạt 7.800 – 8.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 từ 7.200 – 7.500 đồng/kg, tăng 200 – 300 đồng/kg.

Hồ tiêu vào mùa thu hoạch, nên việc tìm kiếm nhân công hái tiêu cũng gặp nhiều khó khăn, tiền công cao khiến nhiều nhà vườn trong cảnh tiêu chín đỏ trên cây, rụng đen đầy gốc và thua lỗ nặng. Theo các hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vụ này họ chỉ lấy công làm lãi.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hiện diện tích trồng hồ tiêu đang khoảng 11.000 ha, giảm gần 2.000 ha so với năm 2019. Vụ tiêu năm nay, năng suất hầu hết các vườn đều giảm trên 50% so với năm 2020. Một phần, do vài năm trở lại đây, các vườn tiêu không được chăm sóc tốt, cộng với thời tiết không thuận lợi khiến năng suất tiêu không cao.