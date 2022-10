Kinh tế Thử nghiệm thành công giống lúa ST25

(kontumtv.vn) – ST25 là giống lúa tiếp nối của ST24. Đây cũng là một loại gạo của Việt Nam được công nhận là gạo ngon nhất thế giới năm 2019. Tại tỉnh Kon Tum, người dân xã Đăk La, huyện Đăk Hà đã trồng thí điểm thành công giống lúa này. Qua đó, tạo động lực trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp tăng năng suất, thu nhập cho bà con vùng DTTS.

Đã từng trồng nhiều giống lúa khác nhau, nhưng vụ mùa năm nay, nhiều bà con người DTTS ở thôn Đăk Tiêng Klah và Kon Trang Mơ Nay phấn khởi hơn hẳn, nhất là các hộ dân được hỗ trợ trồng giống lúa ST25. Anh A Nhiên, thôn trưởng Đăk Tiêng Klah cho hay:“Đối với loại giống lúa này, về chăm sóc thì cây phát triển rất là tốt, ít sâu bệnh. Sau khi thu hoạch thì lúa đạt là 7 tạ/sào, là 1 tấn/ha. So với các loại giống như là Hương Châu 6, Đài thơm 8 bà con đang làm trước đây thì năng suất của đạt ST25 nó hơn là 1 tạ/sào.”

Mô hình Sản xuất lúa chất lượng cao ST25 do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện tại 2 thôn người DTTS của xã Đăk La, với tổng diện tích 10ha. Thời gian thực hiện từ tháng 6 – 10/2022. Người dân ngoài việc được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, còn được hỗ trợ về giống, phân bón, thuốc BVTV với định mức hỗ trợ 70%, còn lại 30% người dân tự đối ứng. Bà Võ Thị Tú – Phó trưởng phòng Kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết thêm: “Vụ mùa là vụ sản xuất rất khó đối với cây lúa. Bởi vì là mưa nắng thất thường, sâu bệnh rất là nhiều. Nhưng mà kết quả cho thấy là lúa ST25 trong vụ mùa 2022 thì sinh trưởng, phát triển tốt và cây cao, cứng cây, không bị ảnh hưởng nhiều do những tác động của mưa; rồi thực tế đã thu hoạch thì tại thôn 8 và thôn 9 thì năng suất đạt năng suất trên 7 tạ/sào. Và đặc biệt nữa là vì là gạo ngon nên giá gạo rất là cao, đắt hơn so với những giống lúa khác về giá là khoảng 20%.”

Xã Đăk La là vựa lúa lớn nhất của tỉnh với tổng diện tích vụ mùa hơn 500ha, vụ đông xuân trên 400ha và phát triển thành các vùng trồng tập trung. Do đó, việc sử dụng các giống lúa mới, chất lượng cao trong sản xuất không chỉ nâng cao năng suất trên 1 đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân mà còn hướng đến thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người DTTS trên địa bàn. Ông Nguyễn Quang Thịnh – Chủ tịch UBND xã Đăk La cho biết: “Qua đánh giá năng suất thì giống lúa ST25 này thì thích nghi với địa bàn, và thu nhập nó cũng cao hơn các loại giống lúa khác. Qua đây, chúng tôi cũng tiếp tục đề nghị, đặc biệt là tỉnh, huyện quan tâm, đặc biệt đối với vùng bà con ĐBDTTS để người dân tiếp cận tiếp với nhiều giống lúa mới, đưa vào triển khai rộng rãi trên địa bàn.”

Việc thí điểm thành công giống lúa mới ST25 tại xã Đăk La sẽ góp phần thay thế những giống lúa cũ có năng suất chất lượng thấp, bổ sung vào cơ cấu giống của địa phương, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo trên địa bàn. Với chất lượng vượt trội, hiện nay, giống lúa ST25 đạt chất lượng đang có mức giá khá cao, khoảng 35.000 đồng/kg./.

Hơ Jan – Thanh Hà