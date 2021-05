Thương mại Việt – Bỉ gia tăng, mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư

Khu công nghiệp Đình Vũ, hợp tác liên doanh thành công giữa UBND thành phố Hải Phòng và đối tác Bỉ Rent A Port là một trong những dự án khu công nghiệp thành công và trọng điểm nhất của thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Theo bài viết, những lĩnh vực chính mà các nhà đầu tư Bỉ đặc biệt quan tâm tại Việt Nam là các khu công nghiệp, thực phẩm và đồ uống, chế biến và sản xuất, dược phẩm và năng lượng tái tạo. Với sự gia tăng thương mại và đầu tư giữa hai nước, các nhà đầu tư Bỉ có cơ hội đầu tư vào các ngành công nghiệp của Việt Nam.

Trong thập kỷ qua, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Bỉ đã cải thiện đáng kể. Điều này có được là nhờ nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng và sự mở rộng, toàn cầu hóa của một số tập đoàn Bỉ.

Ông Riccardo Benussi, Giám đốc Phát triển kinh doanh châu Âu của Dezan Shira & Associates, cho rằng ngày càng nhiều công ty Bỉ đang muốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là khi EVFTA có hiệu lực và giảm thuế quan.

Tính đến tháng 3 vừa qua, Bỉ có 78 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ USD, đứng thứ 23 trong số 131 nước đầu tư vào Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của Bỉ, với giá trị thương mại đạt khoảng 707,55 triệu USD vào năm 2020, tăng 6,7% so với năm 2019. Năm 2019, xuất khẩu của Việt Nam sang Bỉ đạt 2,9 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2018, trong khi Việt Nam đã nhập khẩu hàng hóa của Bỉ trị giá 698 triệu USD, tăng 6,5% so với năm 2018.

Trong 7 tháng đầu năm ngoái, do đại dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận giá trị xuất khẩu trị giá 1,4 tỷ USD sang Bỉ, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mặt khác, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa trị giá 459 triệu USD từ Bỉ, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Bài viết khẳng định những con số trên chứng tỏ rằng trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang Bỉ bị suy giảm, giá trị hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Bỉ vẫn tăng, đó là tín hiệu tích cực cho tương lai của thương mại song phương giữa hai nước.

Năm 2019, Bỉ là nước xuất khẩu lớn thứ 7 trong EU vào Việt Nam. Năm 2020, các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Bỉ sang Việt Nam là hóa chất (46,2%) và máy móc thiết bị (13,7%). Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Bỉ là dệt may, giày dép, mũ đội đầu và kim loại cơ bản.

Khoản đầu tư lớn nhất của Bỉ vào Việt Nam là phát triển và vận hành cụm khu công nghiệp, được gọi là Khu công nghiệp Deep C (tên gọi ban đầu là Khu công nghiệp Đình Vũ – DVIZ). DVIZ được thành lập vào năm 1997 và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khu vực Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam thành một trung tâm công nghiệp năng động trong 23 năm qua.

Giám đốc Tiếp thị & Bán hàng Geert Dom của DEEP C châu Âu và Mỹ cho rằng DEEP C đã thu hút hơn 130 dự án với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Singapore. Trong tương lai, DEEP C vẫn đang thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Bỉ và các nhà đầu tư khác đến kinh doanh và thiết lập nhà máy, kho bãi tại khu công nghiệp này.

Trong khi đó, Giám đốc cấp cao của Văn phòng Dezan Shira tại Hà Nội, ông Filippo Bortoletti, lưu ý rằng ngoài các khu công nghiệp, các nhà đầu tư Bỉ cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) của Việt Nam. Cụ thể là, các khoản đầu tư của Bỉ tập trung vào chuỗi cung ứng của ngành, cung cấp nguyên liệu cho các nhà hàng, nhà máy F&B và bán lẻ.