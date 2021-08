Kinh tế Thường trực nỗi lo thị trường bất động sản

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, bất chấp dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra sôi động. Giá đất ở nhiều nơi được đẩy lên cao do nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có các thông tin về dự án, quy hoạch. Tuy nhiên, khi kỳ vọng của người mua đặt vào kênh đầu tư bất động sản càng nhiều, thì nỗi lo về những rủi ro lại càng lớn.

Cũng như nhiều người đang có nhu cầu mua đất, 2 anh Võ Thành Vinh và Trương Văn Quyết ở phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum cho biết đã tìm hiểu thị trường đất tại các khu vực trong thành phố hơn 1 năm nay, nhưng đối diện với sự mơ hồ và nhiễu loạn về thông tin nên vẫn chưa chắc chắn về quyết định đầu tư sắp tới của mình. Anh Võ Thành Vinh cho biết: “Trước khi quyết định mua đất mình cũng tìm hiểu khá lâu rồi, thì có một sự băn khoăn là giá ngày càng tăng, tình hình quy hoạch đất thì Kon Tum quy hoạch ngày càng nhiều, chỗ nào cũng quy hoạch cả, quy hoạch đường xá, quy hoạch công cộng, tùm lum cả. Giờ mua 1 lô đất không nắm được quy hoạch thì giá sẽ giảm xuống, không xây nhà được.”

Nói về những lo lắng của mình, anh Trương Văn Quyết chia sẻ: “Một là mua đất để đầu tư kinh doanh, hai là mua đất nhà ở. Vấn đề mua đất đầu tư kinh doanh thì mình lo lắng bong bóng, tức là giá đất đôn lên, cò mồi đôn lên, sau này không đúng cái giá thực chất của nó. Cái vấn đề thứ 2 là vấn đề nhà ở, đất nhà ở thì có một vấn đề là dính quy hoạch, hoặc nằm trong một vùng khó phát triển về các lĩnh vực giáo dục, và phát triển kinh tế.”

Kể về việc tìm mua nhà cho mình, anh Nguyễn Văn An ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum cho biết, đầu tháng 3 vừa rồi, anh quyết định rời thành phố Hồ Chí Minh về Kon Tum khởi nghiệp. Anh có ý định mua một căn nhà tại thành phố Kon Tum với mức giá dưới 1 tỉ đồng, nhưng sau nhiều tháng tìm hiểu vẫn chưa thể mua được nhà với nhiều lý do. Anh An chia sẻ: “Qua quá trình tìm hiểu và tra cứu các thông tin trên fanpage, Facebook, trên trang bất động sản Kon Tum hoặc vào các group, hội nhóm, zalo bất động sản Kon Tum, hầu như tôi gặp rất nhiều vấn đề khó khăn là không gặp được chủ mà chỉ gặp được các anh chị làm trong ngành bất động sản, hoặc cò bất động sản. Giá các anh chị đưa ra đang ở giá đầu cơ nên rất cao. Các thông tin anh chị đưa ra như công trình công an chuyển về, hay quy hoạch đô thị hay các công trình đó thông tin tôi không biết được chính xác không, nhưng giá cao hơn thị trường tầm 15 đến 20%.”

Lo lắng của những người đang tìm mua nhà, mua đất này là hoàn toàn có cơ sở, khi thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, kế hoạch nâng cấp đơn vị hành chính, đầu tư hệ thống hạ tầng và triển khai các dự án lớn tại các địa phương… để tung tin, đồn thổi, gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao. Người mua đối diện với khó khăn kép cả về thông tin lẫn giá cả. Nhiều người có nhu cầu mua đất bày tỏ mong muốn rất cần nguồn thông tin chính thống, rõ giá đất từng khu, cũng như thông tin quy hoạch, dự án này sẽ quy hoạch, thời gian thực hiện khi nào, và cần có một cơ quan kiểm soát được giá trôi nổi của giá đất thị trường đất hiện nay.

Ông Trịnh Lê Văn, Chủ tịch UBND xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum cho biết: “Bà con nên tìm hiểu kĩ các vị trí đất trước khi mua bán. Tránh trường hợp các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu của bà con, người ta trục lợi bằng nhiều hình thức. Ví dụ như các đất không nằm trong quy hoạch nhưng nguời ta thông tin là có trong quy hoạch gây ảnh hưởng đến kinh tế bà con, an ninh tự trên địa bàn xã. Đồng thời bà con tìm hiểu những vị trí đất bà con cần mua thì giá trên địa bàn tầm như thế nào để tham khảo.”

Cùng với xu hướng dịch chuyển đầu tư về các tỉnh lẻ, tỉnh Kon Tum với lợi thế về quỹ đất, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, nâng cấp làm thị trường bất động sản trở nên đầy tiềm năng. Tuy vậy, đi cùng tiềm năng vẫn còn nhiều nỗi lo luôn thường trực. Do đó, người mua nên tỉnh táo, cảnh giác trước các luồng thông tin, tìm hiểu kĩ từ các nguồn tin chính thống, đáng tin cậy để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

Chung Loan – Đức Thắng