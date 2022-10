Kinh tế Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 24.000 tỷ đồng

(kontumtv.vn) – Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022 đạt gần 24.000 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng gần 32%; doanh thu dịch vụ khác đạt trên 1.200 tỷ đồng và tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022 tăng do hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng trong năm có xu hướng phục hồi khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng trở lại. Mặt khác, các doanh nghiệp đã sẵn sàng thích ứng an toàn với dịch Covid-19, linh hoạt trong hoạt động để sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân trở về trạng thái bình thường của những năm trước dịch Covid-19./.

Hơ Jan – Thanh Hà