Kinh tế Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm hơn 5%

(kontumtv.vn) – Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2022 đạt hơn 2.200 tỷ đồng, giảm 5,68% so với tháng trước.

Nguyên nhân do tình hình bão lũ vừa qua đã ảnh hưởng một phần đến việc giao hàng, vận chuyển hàng hoá của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường vẫn tăng và đạt trên 26.000 tỷ đồng, bằng 91,8% kế hoạch, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh 10 tháng đạt 263 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 5,75 triệu USD, đều tăng so với cùng kỳ năm 2021./.

Hơ Jan – Thanh Hà