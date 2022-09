Kinh tế Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 35%

(kontumtv.vn) – Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2022 ước đạt hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 18.690 tỷ đồng, chiếm gần 87%; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt hơn 1.700 tỷ đồng, chiếm hơn 8%; Doanh thu dịch vụ khác đạt hơn 1.110 tỷ đồng, chiếm hơn 5%. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng hơn 37%; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tăng hơn 34%; Doanh thu dịch vụ khác tăng hơn 17%.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính 8 tháng năm 2022 tăng là do hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng có xu hướng phục hồi khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng trở lại; các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng an toàn với dịch Covid-19, linh hoạt trong hoạt động để sản xuất kinh doanh; dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước, đời sống sinh hoạt của người dân trở về trạng thái của những năm trước dịch Covid-19./.

Thanh Tùng – Đức Thắng