Kinh tế Triển khai công tác tổ chức Hội chợ Công Thương Kon Tum năm 2022

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 01/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chủ trì cuộc họp tổ chức Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP Kon Tum năm 2022. Đây là một trong những hoạt động hướng đến Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum do UBND tỉnh Kon Tum phối hợp Bộ Công Thương tổ chức và được hỗ trợ một phần kinh phí.

Theo kế hoạch, Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 18 – 25/12/2022 tại Quảng Trường 16/3, TP. Kon Tum với quy mô hơn 180 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hàng hóa được trưng bày và giới thiệu tại Hội chợ là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền, địa phương. Việc tổ chức Hội chợ được Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ nguồn khuyến công Quốc gia 2022.

Đến nay, công tác chuẩn bị được các đơn vị thực hiện cơ bản đảm bảo như phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức; tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức; xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, có phương án đảm bảo cấp điện, nước, vệ sinh môi trường. Đồng thời gửi thư mời các tỉnh, thành phố, gửi công hàm mời một số tỉnh của các nước bạn Lào, Campuchia, Thái Lan tham gia Hội chợ.

Để đảm bảo Hội chợ diễn ra đúng tiến độ, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp yêu cầu TP. Kon Tum khẩn trương bàn giao mặt bằng để tổ chức dàn dựng gian hàng theo kế hoạch; tổ chức, quản lý trông giữ xe và niêm yết giá theo quy định; Công an tỉnh có kế hoạch và chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện bố trí lực lượng trực 24/24 để đảm bảo an ninh, trật tự tại Hội chợ; các ngành, địa phương có liên quan có phương án tổ chức giới thiệu không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng; quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của ngành, địa phương tại Hội chợ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc hàng hóa tại Hội chợ; đảm bảo an toàn PCCC, ATGT trong suốt thời gian trước, trong và sau Hội chợ. Đồng thời, tổ chức tốt công tác phiên dịch, đón tiếp khách mời nước ngoài, đảm bảo phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường./.

Hơ Jan – Thanh Hà