Triển khai đồng bộ việc phục hồi du lịch thích ứng an toàn trong giai đoạn ‘bình thường mới’

Qua khảo sát sơ bộ, tâm lý người đi du lịch có sự thay đổi. Nếu trước đây, khách đi theo nhóm đông tour lớn thì nay đi theo nhóm nhỏ, gia đình. Bộ đang đề nghị các tỉnh, thành phố cố gắng làm mới, khu trú lại sản phẩm du lịch địa phương theo tinh thần 1 tỉnh phải có 1 sản phẩm du lịch tiêu biểu và kết nối an toàn cho du khách lựa chọn sản phẩm du lịch. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách sau đại dịch, nhóm nhỏ, an toàn, trọn gói; hướng về di tích, danh lam.

“Các số liệu giúp chúng ta có nhận định này và phù hợp với nhận định chung của quốc tế. Do đó, chúng ta phải thích ứng với điều kiện mới. Chúng ta nên nghiên cứu dự báo để xác định hướng đi đúng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Việc làm trong ngành bị đứt gãy do không có khách, nên buộc phải cắt giảm lao động, giãn cách dẫn tới người lao động không có việc làm. Các doanh nghiệp phải rút giấy phép, xin ngừng hoạt động liên tục tăng. Hiện chỉ còn lại rất ít doanh nghiệp còn trụ vững, giữ thương hiệu để chờ thời điểm phục hồi.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao nhiệm vụ cho Bộ phải khẩn trương ban hành hướng dẫn về vấn đề du lịch thích ứng an toàn để có cơ sở triển khai thống nhất trên toàn quốc, không chỉ đơn lẻ ở từng địa phương

Nhóm thứ nhất là chính sách tài khóa, liên quan các chính sách ưu đãi về tín dụng cho các doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi để vượt qua khó khăn, chi trả lương cho người lao động, để thu hút người lao động ở lại với doanh nghiệp, rồi có kinh phí để xây dựng các sản phẩm mới thích ứng với môi trường mới.

Nhóm thứ hai là chính sách tài chính, Tổng cục Du lịch đề xuất với Bộ VHTTDL để có kiến nghị điều chỉnh giảm thuế, phí, lệ phí, để giảm bớt gánh nặng giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhóm thứ ba là gói an sinh xã hội. Bộ VHTTDL đã có những tham mưu để hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt đối tượng hướng dẫn viên vừa qua nhận được tiền hỗ trợ. Doanh nghiệp, người lao động cũng cần sự quan tâm lớn hơn nữa từ Chính phủ.

Tổng cục Du lịch cũng kiến nghị kéo dài thời gian giảm tiền điện cho cơ sở kinh doanh đến năm 2022, thậm chí đến năm 2023. Giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

Từ góc độ của doanh nghiệp du lịch, bà Nguyễn Lê Hương, Phó Tổng Giám đốc Vietravel cho rằng: Về chính sách vĩ mô, cần sự thống nhất, đồng bộ những chính sách vĩ mô chung trong cả nước. Đó là điều kiện tiên quyết để du lịch phục hồi. Bởi vì nếu không có những giải pháp tổng thể để các địa phương mỗi nơi một chính sách, thì rõ ràng việc triển khai sẽ rất khó khăn.

Mùa lúa chín ở Trùng Khánh thu hút du khách đến Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Trong Nghị quyết 128 cũng có đề cập đến vaccine và đây là điều kiện tiên quyết. Do đó, cơ quan chắc năng đánh giá lại tỷ lệ vaccine ở tất cả các địa phương để đưa ra các chính sách và bản đồ vaccine của toàn khu vực là điều kiện rất quan trọng để người dân và du khách thấy được sự an toàn và bình an của khu vực.

“Chỉ khi vaccine được tiêm, nơi đến và nơi đi an toàn, người dân mới trở lại với du lịch. Đó mới là chính sách vĩ mô để giúp khôi phục kinh tế. Còn mọi nỗ lực của các doanh nghiệp, nhà cung cấp cũng không thể nào kích lại du lịch nếu chúng ta không có điều kiện tiên quyết này. Hiện nay, an toàn là điều kiện ưu tiên số 1, nhưng hiện nay các thủ tục hành chính giữa các địa phương cũng rất nhiều”, bà Nguyễn Lê Hương cho biết.

“Phần du lịch quốc tế nói quá sớm, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn có những chuyến bay đến và đi các nước. Chúng ta có người về Việt Nam, nhiều chuyên gia sang nhưng muốn đi du lịch đều không được, bởi vì hiện tại các chính sách của chúng ta hiện tại vẫn chưa áp dụng được cho việc đi du lịch. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn BộVHTTDL và Tổng cục có những chính sách vĩ mô và thông điệp về truyền thông. Bởi vì những chuyến bay của chúng ta đang xin giấy phép và nhiều giấy phép khó tiếp cận. Chúng ta nên mở ra từ những chuyến bay đó để phát triển du lịch, từ đó sớm mở các đường bay thương mại và sớm có đánh giá về các đường bay, chuyến bay quốc tế của các đơn vị trong khu vực ASEAN cũng như quốc tế để có định hướng sớm. Từ đó các doanh nghiệp, nhà cung cấp có kế hoạch để triển khai hoạt động” bà Nguyễn Lê Hương đề xuất.

Là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam nhưng năm 2021, Vietravel chỉ đạt doanh thu 10% chỉ trong 7 tháng đầu năm. Còn 5 tháng từ 11/5 đến hết 30/10 hầu hết doanh thu bằng 0. Lượng nhân viên làm việc chỉ từ 3-5%. Cho nên cần có những hỗ trợ riêng cho ngành du lịch phục hồi sau COVID-19.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho rằng: Các kế hoạch đề xuất cần thời gian dài để hoàn thiện, vì một số quy định thật sự chưa thích ứng trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam cần xác định rõ tâm thế luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để thích ứng. Do đó, Nghị quyết 128 của Chính phủ đề xuất rất cụ thể các biện pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả. Điều này thể hiện rõ Việt Nam đang từng bước tiệm cận với những điều kiện thực tế.

