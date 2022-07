Triển khai thêm làn thu phí tự động không dừng trên Quốc lộ 5

Tại trạm thu phí của BOT Hà Nội – Bắc Giang, 2 làn thu phí ETC hiện đã lắp đặt, vận hành chạy thử từ tháng 11/2017. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, từ ngày 1/8 tới, mỗi trạm thu phí trên Quốc lộ 5 sẽ có 2 làn ETC đi và 2 làn ETC về (trước đó chỉ có một làn đi và một làn về). Như vậy, mỗi trạm thu phí sẽ có 8 làn gồm 4 làn đi (hai làn ETC, một làn hỗn hợp và 1 làn xử lý sự cố) và tương ứng cũng có 4 làn về.

Về số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ ETC, đại diện VIDIFI cho hay, trong tháng 7, số lượng phương tiện sử dụng ETC khi đi qua các trạm thu phí trên Quốc lộ 5 đã có sự tăng rõ rết khi đạt từ 60 – 65%, trong khi trước đó mới đạt khoảng 50%. Cũng trong tháng 7 này, VIDIF đã triển khai hóa đơn điện tử đối với làn thu một dừng. Khi đó chủ xe sẽ được cấp mã số cho một lượt qua để tự in vé phục vụ hoạt động thanh quyết tại mỗi doanh nghiệp.

Hiện lượng phương tiện đi qua trạm thu phí số 1 (Quốc lộ 5, Hưng Yên) đạt khoảng 20.000 lượt xe/ngày đêm và trạm thu phí số 2 (Quốc lộ 5, Hải Phòng) đạt khoảng 15.000 lượt xe/ngày đêm.

Trước đó, Cục Quản lý Đường bộ I (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cũng đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát liên tục 5 ngày (từ ngày 29/3 – 3/4/2022) tại Trạm thu phí số 2, Quốc lộ 5, Hải Phòng

Theo đó, Cục Quản lý đường bộ I đánh giá, số liệu doanh thu, lưu lượng giữa kế toán, hệ thống hậu kiểm và đếm xác suất thực tế là khớp. Một số giao dịch bất thường đều có giải trình cụ thể nguyên nhân, không phát hiện thất thoát trong công tác thu phí.

Cụ thể, tổng doanh thu 15 ca trong các ngày giám sát là hơn 4 tỷ đồng, đạt hơn 80% so với cùng kỳ tháng 3, 4 năm 2021. Số thu bình quân 1 ngày trong 5 ngày kiểm tra là hơn 814 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số thu bình quân 1 ngày của 5 ngày liền kề trước đó là hơn 801 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 5 ngày tháng trước là hơn 818 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 3 tháng trước là hơn 767 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 6 tháng trước là hơn 830 triệu đồng. Số thu bình quân 1 ngày của 1 năm trước là hơn 875 triệu đồng.

Kết quả giám sát vòng ngoài cabin cho thấy, không có hiện tượng đưa vé ngoài luồng vào cabin cho nhân viên bán vé và không có hiện tượng nhân viên bán vé đưa tiền ra ngoài. Kiểm tra xác suất một vài cabin, nhân viên bán vé đều xé vé và thu tiền đúng mệnh giá, chủng loại phương tiện.