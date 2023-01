Từ 27/1, các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo kinh nghiệm từ các năm trước, thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, thường nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết. Tuy nhiên, năm nay tình hình quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết, việc người dân phải xếp hàng từ nửa đêm chờ đăng kiểm xe lần đầu xảy ra, nhiều tài xế phải xếp hàng 2 – 3 ngày để kiểm định xe. Do đó, có thể năm nay, nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều. Từ ngày 27/1, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngày 11/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ đối với ông Đặng Việt Hà, Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh cùng một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện, đấu tranh làm rõ nhiều hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường tại một số Trung tâm kiểm định các phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Phan Rang và chắc sẽ còn thêm nữa.

Sơ bộ ước tính có hơn 70.000 phương tiện cơ giới đã được kiểm định phạm luật và các Trung tâm kiểm định này đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Một số Trung tâm đăng kiểm này không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thành lập, lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa một số quy định của Chính phủ về dịch vụ xe cơ giới.