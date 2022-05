Quốc phòng, an ninh Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 3

(kontumtv.vn) – Ngày 17/5, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh dự và chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ lãnh đạo các cấp ngành và đảng viên trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình học tập, nghiên cứu, cán bộ giảng dạy và học viên cần chú trọng kết hợp, vận dụng chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn công tác về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở nắm chắc các nội dung quan điểm, đường lối; những nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, làm cơ sở vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh ở địa phương, cơ sở. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Hiền Lương