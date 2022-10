Quốc phòng, an ninh Camera an ninh phòng chống tội phạm

(kontumtv.vn) – Nhằm tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huyện Ngọc Hồi tổ chức ra mắt mô hình điểm “camera an ninh, phòng chống tội phạm” tại xã Đăk Nông.

Là xã biên giới nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Đăk Nông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xã tổ chức lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 7 vị trí trên các trục đường, các điểm xung yếu, tiềm ẩn dễ phát sinh tội phạm cũng như hành vi vi phạm pháp luật, với tổng kinh phí gần 25 triệu đồng. Ngoài ra, xã huy động hơn 40 camera hộ gia đình tại các khu dân cư để phục vụ công tác giám sát, đảm bảo an ninh nông thôn.

Huyện Ngọc Hồi đã triển khai lắp đặt trên 20 camera an ninh tại các xã. Những hình ảnh thu nhận được từ hệ thống camera an ninh không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mà còn là cơ sở, dữ liệu để lực lượng công an truy xét dấu vết tội phạm, thu thập chứng cứ, phục vụ quá trình điều tra phá án, giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn./.

CTV Thu Trang